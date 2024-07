Venäjä ampui kymmeniä ohjuksia Ukrainaan – Kiovassa kohteena lastensairaala, useita kuollut

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on parhaillaan käynnissä pelastus- ja raivaustyöt Venäjän tekemän ohjushyökkäyksen jälkeen.

– Venäläisterroristit ovat jälleen käynnistäneet massiivisen ohjusiskun Ukrainaan. Useisiin kaupunkeihin, Kiovaan, Dniproon, Kryvyi Rihiin, Slovjanskiin, Kramatorskiin. Yli 40 erityyppistä ohjusta. Asuintaloja, infraa ja lastensairaala ovat kärsineet vahinkoja. Viranomaiset työskentelevät pelastaakseen niin monta kuin mahdollista, kirjoittaa presidentti Volodymyr Zelenskyi X-alustalla.

– Koko maailman pitäisi käyttää kaikkea päättäväisyyttään viimein lopettaakseen Venäjän hyökkäykset. [Vladimir] Putin tuo tappamista. Vain yhdessä saamme aikaa oikean rauhan ja turvallisuuden.

Ukrainan sisäministerin entisen neuvonantajan, sotaa seuraavan Anton Heratshenkon mukaan Nato-huippukokouksen aattona Putin teki jälleen selväksi, että ”ainoa kieli jota hän ymmärtää, on voima”.

Heratshenko kertoo, että ensitietojen perusteella Kiovassa on kuollut ainakin viisi ja loukkaantunut yhdeksän ihmistä. Puoli yhden aikaan iltapäivällä kuolleiden määrä oli noussut jo ainakin 20:een. Lapsipotilaita saattoi edelleen olla loukussa sairaalaraunioissa.

Yksi kohde oli kaupungissa sijaitseva lastensairaala. Alas ammuttujen ohjusten jäänteet vaurioittivat rakennuksia.

Ilmatorjunta on ollut aktiivinen useilla Ukrainan alueilla. Heratshenkon mukaan Kiovassa havaittiin Kinzhal ja Kalibr -ohjuksia.

– Me tarvitsemme ilmapuolustusta. Meidän on saatava ammuttua alas venäläiskoneet, jotka tuhoavat meitä, Heratshenko vetoaa X-alustalla.

Juttua päivitetty kello 12.27 uhrilukujen osalta.

Little kids were treated here. The video is from Central Children's hospital – Okhmatdyt. https://t.co/cr8aQ03C66 pic.twitter.com/gkTJCIpQlU

Volunteers keep arriving to sort through the debris of the children's hospital in Kyiv.

Five people confirmed dead already after the Russian missile attack – military administration. https://t.co/oWZMSxHrmF pic.twitter.com/4YFwLriTBJ

