Venäjä ampui alas oman hävittäjänsä

Venäjä ampui torstain ja perjantain välisenä yönä alas oman hävittäjänsä Krimin niemimaan yllä, kertoo Kyiv Independent.

Ukrainan merivoimien tiedottajan Dmytro Pletentšukin mukaan Venäjän ilmapuolustus yritti ampua alas Ukrainan drooneja, mutta ampuikin epähuomiossa alas oman Su-30SM -hävittäjänsä.

– Vihollinen todennäköisesti ampui alas oman monitoimihävittäjänsä torjuessaan droonihyökkäystä ilmatorjuntaa käyttäen, Pletentšuk kommentoi Kyiv Independentille.

– He torjuivat Ukrainan hyökkäyksiä niin aktiivisesti, että päätyivät ampumaan alas oman lentokoneensa.

Hävittäjän kaksi moottoria syttyivät tuleen iskun vuoksi, ja kone iskeytyi maahan niemimaan luoteisosassa. Hävittäjälentäjä tiettävästi kuoli maahansyöksyssä.

Ukrainalaisdroonit sen sijaan jatkoivat matkaansa ja osuivat Gvardeiskojen lentotukikohdan lähettyvillä sijaitsevaan kohteeseen niemimaan keskiosassa. Iskun jälkeen sosiaalisessa mediassa levisi videoita tukikohdan lähellä liekehtivästä öljyvarikosta.

Ukrainan erikoisjoukot vahvisti myöhemmin iskeneensä Gvardeiskojen tukikohdan öljyvarikkoon ja toiseen nimeämättömään laitokseen.

Venäjän puolustusministeriö ei kommentoinut alasampumista, mutta Moscow Timesin mukaan kertoi venäläisjoukkojen ampuneen alas 61 ukrainalaista droonia.

Alasammuttu Su-30SM on kaksipaikkainen ilmaherruushävittäjä, joka lensi ensilentonsa vuonna 2012. Yhden hävittäjän arvioidaan maksavan jopa yli 40 miljoonaa euroa.