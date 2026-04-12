Verkkouutiset

,

Venäjä alkanut pakottaa velallisia armeijaan

Arvion mukaan halukkaita rintamalle on entistä vähemmän.
Iskun jälkiä Odessassa huhtikuussa 2026. AFP / LEHTIKUVA / OLEKSANDR GIMANOV
Useilla Venäjän alueilla viranomaisten kerrotaan alkaneen koota niin sanottuja vapaaehtoisten listoja Venäjän asevoimiin, joihin kirjataan erityisesti henkilöitä, joilla on maksamattomia asunto- ja muita laskuja. Myös opiskelijoita kerrotaan rekrytoitavan, kertoo ukrainalainen Hromadske-julkaisu.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan listojen laatiminen liittyy siihen, että halukkaita lähtemään rintamalle olisi aiempaa vähemmän.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tiedustelun mukaan velkaantumista voidaan käyttää perusteena. Jos velallinen on nainen, listalle voidaan lisätä myös hänen perheenjäseniään, kuten puoliso sekä aikuisia sukulaisia, esimerkiksi poikia, veljiä ja vanhempia.

Arvion mukaan ihmisiä pyritään painostamaan allekirjoittamaan näitä vapaaehtoisia asepalvelussopimuksia.

Mainos