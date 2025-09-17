Venäjä aikoo kieltää tärkeitä yhtiöitä menemästä konkurssiin

Venäjän hallitus valmistelee konkurssikieltoa metallialalle. Tarkoituksena on helpottaa pahasti velkaantuneiden yhtiöiden toimintaedellytyksiä. Asiasta kertovan talouslehti Kommersantiin viittaavan Moscow Timesin mukaan alan yritykset ovat velkaantuneet pahasti talouspakotteiden ja kovien lainakustannusten vuoksi.
Toimet on asiantuntija-arvioiden mukaan räätälöity erityisesti hiili- ja terästuottaja Metsheliä varten.
Yhtiöllä on velkoja jo noin 2,5 miljardia euroa ja se teki tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla tappiota peräti yli 400 miljoonaa euroa. Tulos oli yhtiön heikoin kymmeneen vuoteen.
Konkurssikiellon arvioidaan hyödyttävän myös metalleja ja koksia tuottavaa PMKh:ta. Sen emoyhtiö teki vuoden ensimmäisellä puoliskolla tappiota yli 100 miljoonaa euroa. Tappio oli viisinkertainen viime vuoteen nähden. Yhtiön velka on puolestaan kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana jo lähes 800 miljoonaan euroon.
Myös peräti 14 prosenttia Venäjällä valmistettavasta teräksestä tuottava Severstal on ”soittanut hälytyskelloja”. Jättiyhtiön toimitusjohtaja Aleksander Sheveljov varoitti syyskuun alussa 1990-lukuun verrattavissa olevasta kriisistä. Hän kertoi syyksi viennin rajoitteet ja Venäjän korkean korkotason.
Vastaavia ongelmia on raportoitu muiltakin Venäjän tärkeiltä teollisuudenaloilta,