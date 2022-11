Vauva kuoli iskussa – Olena Zelenska: Emme unohda emmekä anna ikinä anteeksi

– Venäjän rikokset ovat mielettömiä. Tänä yönä kohteena oli Zaporižžjan alueen synnytyssairaala. Kahden päivän ikäinen poika kuoli, tviittaa presidentti Volodymyr Zelenskyin puoliso Olena Zelenska.

– Hirvittävä tuska. Emme koskaan unohda, emmekä koskaan anna anteeksi, hän jatkaa.

Zelenska lähettää vilpittömät osanottonsa vauvan läheisille ja pikaista paranemista loukkaantuneille.

– Sydämemme ovat kanssanne.

Myös Volodymyr Zelenskyi tuomitsi iskun.

– Vihollinen on jälleen kerran päättänyt yrittää saavuttaa terrorilla ja murhalla sitä, mitä se ei ole kyennyt saavuttamaan yhdeksään kuukauteen, eikä tule saavuttamaan.

Sairaalaan osui S-300-ohjus.

