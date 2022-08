Vauhdilla uusiin asemiin: Ilmatorjunta liikkuu nyt avolavoilla

Ukrainan asevoimien on arvioitu käyttäneen tehokkaasti länsimaiden toimittamia FIM-92 Stingerin kaltaisia olalta laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia.

Maan ylesiesikunta ilmoittaa puolustajien pudottaneen vastaavilla aseilla Venäjän Ka-52-taisteluhelikopterin Donetskin alueella. Ka-52-helikoptereita on pudotettu kahden päivän aikana jo kolme kappaletta.

Ukraina on arvioinut Venäjän menettäneen sodassa jo 233 lentokonetta ja 196 helikopteria, joista moni on ammuttu alas lyhyen kantaman ohjuksilla. Maan asevoimien julkaiseman videon perusteella yksiköitä suojaavat ilmatorjuntajoukot liikkuvat monessa tapauksessa uusiin asemiin tavallisilla lava-autoilla.

Eräässä videossa ajoneuvo saapuu metsikön laitaan, minkä jälkeen sotilaat purkavat ajoneuvosta useita Stinger-laatikoita. Taistelijat siirtyvät asemiin ja jäävät odottamaan tähystäjän havaintoja venäläiskohteista.

Ukrainan mukaan olalta laukaistavilta ohjuksilta on tuhottu myös satoja lennokkeja, joita on käytetty suorien hyökkäysten lisäksi tiedustelutehtäviin ja tykistön tulenohjaukseen.

Morning begins with some good news.

Another russian helicopter Ka-52 has been retired from the russian occupation forces.

Video by @KpsZSU pic.twitter.com/Kf4JD8SXUj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 15, 2022