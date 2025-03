Vastaiskuja rintaman muissa osissa – tämä voi selittää käännettä Kurskissa

Venäjän joukot ovat edenneet viimeisen viikon aikana nopeaan tahtiin Kurskissa. Ukraina eteni alueelle viime vuoden elokuussa, mutta oli pystynyt pitämään kiinni Sudzhan kaupungin ympäristöstä laajoista hyökkäyksistä huolimatta.

Kreml kokosi jo marraskuussa yli 40 000 sotilasta ajamaan ukrainalaiset rajan taakse, mutta rynnäköt hyytyivät kovin tappioin ennalta valmisteltuihin puolustusasemiin.

Ukrainan tilanne vaikutti heikkenevän maaliskuun alussa pohjoiskorealaisten joukkojen edettyä Sudzhan kaakkoispuolella. Kreml käynnisti samanaikaisesti uusia hyökkäyksiä useista eri suunnista ja hyödynsi tilapäistä katkosta Yhdysvaltain tiedustelutietojen jakamisessa.

Kuluvan viikon aikana alkoi näyttää siltä, että Ukraina olisi vetäytymässä kokonaan Kurskin alueen kaistaleesta saarrostusuhan välttämiseksi. Maan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi tosin vakuutti, että alueen puolustuslinjoista pidettäisiin kiinni niin pitkään kuin ”on järkevää ja mahdollista”. Kremlin mukaan Ukrainan valtaamasta alueesta on otettu takaisin jo lähes 90 prosenttia.

Ukrainalaismedioissa arvioidaan, että Kurskin operaatio on lähestymässä loppuaan. Alueelle sijoitetut yksiköt ovat vetäytyneet tasaisesti kohti rajaa viime päivien aikana.

On mahdollista, että Ukraina oli vähentänyt Kurskiin sijoitettujen joukkojen määrä, jotta vastahyökkäyksiä pystyttäisiin ylläpitämään rintaman muissa osissa ennen tulitauon astumista voimaan. Venäläisjoukkoja on työnnetty takaisin Toretskin, Pokrovskin ja Kupjanskin suunnalla. Vetäytymisen on pohdittu olevan mahdollisesti yhteydessä tulitaukokeskusteluihin Valkoisen talon kanssa ja Ukrainan aseavun palauttamiseen.

Kurskin operaation eräs tavoite oli tarjota Kiovalle pelimerkki mahdollisissa rauhanneuvotteluissa. Sieltä vallatun alueen takaisinvaltaaminen toisaalta sitoi valtavan määrän Venäjän sotilaallisia voimavaroja, joita olisi muuten voitu käyttää hyökkäyksissä syvemmälle Ukrainaan.

Asiantuntija Michael Kofmanin mukaan käännettä ei voi selittää vain tiedustelutietojen katkaisulla, sillä venäläisjoukkojen eteneminen alkoi jo ennen sitä.

– Ongelmana olivat taistelukentän maasto, logistiikka ja Pohjois-Korean joukkojen jatkuvat hyökkäykset, Kofman kirjoittaa X:ssä.

Hän arvioi Ukrainan suurimmaksi ongelmaksi sen, että Kurskissa oli käytettävissä vain muutama huoltotie. Ne joutuivat jatkuvien lennokki-iskujen kohteeksi. Venäjän ja Pohjois-Korean joukkojen etenemisen myötä Kurskista vallatun kaistaleen puolustaminen kävi vähitellen mahdottomaksi.

Although it may have temporarily exacerbated the situation, the most recent Russian advances in Kursk were taking place well before the suspension of US military assistance/intelligence. The problem was battlefield geometry, logistics, and constant assaults by DPRK.

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 12, 2025