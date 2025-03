Kaksi sotilasta piiloutui ulkorakennukseen – syntyi raju lähitaistelu

Ukrainan joukot ovat tehneet viime viikkojen aikana onnistuneita paikallisia vastaiskuja muun muassa Pokrovskin ja Toretskin kaupunkien luona Donetskin alueella. Yhdysvaltain päätös keskeyttää aseapu ja tiedusteluyhteistyö ei ole vaikuttanut merkittävästi etulinjan tilanteeseen ainakaan vielä.

Rintaman itäosissa sijaitsevassa Toretskin kaivos- ja teollisuuskaupungissa on käyty kiivaita taisteluita jo kuukausien ajan. Ukrainan Azov-prikaati kertoi aiemmin saaneensa kymmeniä sotavankeja. Osa venäläisistä antautui oma-aloitteisesti, ja muut löydettiin piiloutuneina kellareista ja muista suojista.

Kansalliskaartin mukaan vangit on määrä vaihtaa Venäjän hallussa oleviin ukrainalaisiin sotavankeihin.

Venäläiset sotabloggaajat ovat valittaneet etulinjan yksiköiden saaneen liian vähän täydennysmiehiä tappioiden korvaamiseksi. Aiemmin tuhoisaksi osoittautuneita liitopommeja on ilmeisesti pystytty häiritsemään elektronisen sodankäynnin keinoin. Venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään myös Tshasiv Jarin ja Kupjanskin kaupunkien lähialueella.

Ukrainan asevoimat esittelee julkaisemallaan videolla Azov-prikaatin viimeaikaisia taisteluita Toretskissa. Kaupungin keskustaan edenneen venäläisjoukot jäivät osin saarroksiin ja pakotettiin vetäytymään tai antautumaan. Iskuryhmät käyvät läpi raunioituneen kaupungin rakennuksia yksi kerrallaan etsien niihin piiloutuneita venäläisjoukkoja. Käsikranaatteja ja muita räjähteitä käytetään suuria määriä.

Eräässä operaatiossa sai surmansa 18 venäläissotilasta, ja 20 jäi vangiksi. Ukrainan joukoilla on vastassaan vuonna 2014 separatistialueella muodostettu 1. Slavjanskin prikaati ja Venäjän 9. armeijan alaisia yksiköitä.

– Mitään selkeää rintamalinjaa ei ole. Molemmat etenevät ja vetäytyvät vuorotellen. tiedusteluyksikössä taisteleva Persh kertoo United24-medialle.

Ryhmäjohtaja Crowleyn osasto oli saanut tiedon, jonka mukaan venäläiset olivat edenneet tiettyyn osaan kaupungissa. Ukrainalaiset etenivät alueelle ja yrittivät saartaa rakennuksen kahdelta puolelta. Heikon koordinaation vuoksi toinen ryhmä saapui paikalle liian aikaisin ja ajautui tulitaisteluun venäläisten kanssa.

Tueksi saapunut Vampyyri-drooni pudotti rakennuksen päälle 120 millimetrin tykistökranaatin. Noin 20 venäläissotilasta valui ulos ja hajaantui ympäröivälle alueelle. Koska päivänvalo oli hiipumassa, päätti Azovin iskuryhmä pitää kiinni asemistaan ja jatkaa raivausoperaatiota seuraavana aamuna. Tehtävänä oli paikallistaa ja eliminoida jäljelle jääneet sotilaat.

Seuraavana päivänä joukot etenivät venäläisten miehittämän pientalon ympärille ja kehottivat sotilaita antautumaan. Vastuksena oli vain hiljaisuus. Vihollista yritettiin pakottaa ulos heittämällä käsikranaatteja ikkunoista ja kellarin ovesta. Varusteita oli otettu runsaasti mukaan, sillä raivausoperaatiot kestävät usein monta päivää.

Kukaan ei tullut ulos palavasta rakennuksesta. Sieltä löytyi myöhemmin viiden venäläissotilaat ruumiit. Ryhmä iski seuraavaksi kellariin, josta saatiin sotavangiksi yksi venäläinen.

– Usein, kun heille tarjoaa mahdollisuutta antautua, niin he eivät edes kieltäydy. He vain ovat hiljaa. Ehkä he yrittävät esittää, ettei paikalla ole ketään, Ukrainan sotilaat ihmettelevät haastattelussa.

Antautuneen venäläissotilaan luultiin ensin haavoittuneen vakavasti, sillä hänen päällään oli jonkinlaista limaa. Myöhemmin paljastui, että kellari oli ollut täynnä purkitettua ruokaa ja muita säilykkeitä. Sotilaalla oli vain lieviä sirpalevammoja.

Azovin sotilaita odotti yllättävä vaara vain noin kymmenen metrin päässä. Viereisellä tontilla oli aidan takana ulkohuussi, johon ei ollut kiinnitetty aiemmin minkäänlaista huomiota.

– Jos tiedät varmasti, että vihollinen on rakennuksen sisällä, niin keskityt täysin siihen viholliseen eikä mihinkään muuhun. Toki lähialue oli hallinnassamme ja meillä oli tukijoukkoja, eräs sotilas muistelee tapahtunutta.

Iskuryhmä päätti tutkia varmuuden vuoksi myös ulkohuussin. Crowley meni rakennuksen sivulle ja avasi oven varovasti kulman takaa.

– Sitten kaikki muuttui toimintaelokuvaksi. Taistelijani ampuivat ulkohuussin täyteen luoteja. Juoksin hämmästyneenä pari metriä kauemmas, Crowley toteaa.

– Minulle sanottiin, että ”Crowley, kontakti, vihollinen sisällä”. Vastasin: ”kiitos vaan, huomasin jo”.

Kävi ilmi, että kaksi venäläissotilasta oli piilotellut ulkohuussissa koko aiemman tulitaistelun ajan. Yksi heistä sai surmansa välittömästi. Toinen päätti antautua.

Ukrainalaiset havaitsivat, että surmansa saanut mies oli 23-vuotias tiedustelujoukkojen sotilas. Hänellä oli mukanaan yllättävän hintavia varusteita: Ops-Core-taistelukypärä sekä Vortex-punapistetähtäimellä ja Hexagon-äänenvaimentimella varustettu rynnäkkökivääri.

– Kaikki oli ensiluokkaista. Oletamme, että hän oli ottanut varusteet joltakin kaatuneelta toveriltamme, Crowley sanoo.

Sotavangiksi jääneeltä venäläiseltä tiedusteltiin muiden sotilaiden sijainnista. Selvisi, ettei venäläisjoukoilla ollut minkäänlaista viestintäkalustoa, sillä vain ryhmänjohtajille oli annettu radiot.

Ukrainian forces are retaking more and more villages around Pokrovsk. Russian channels report of problems in manpower and Russian glide bombs being jammed.

Together with reports coming from Toretsk, Chasiv Yar and Kupyansk, where Ukrainian forces are gradually pushing back… pic.twitter.com/rF4FK6duWZ

— (((Tendar))) (@Tendar) March 6, 2025