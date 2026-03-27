Ukraina iski taas: Laukaansuun satama palaa

Ukraina iski drooneilla Leningradin alueelle jo kolmantena yönä peränjälkeen. Keskiviikon vastaisena yönä onnistuneen iskun kohteeksi joutunut Laukaansuun satama sai uusia osumia perjantain vastaisena yönä.

Leningradin alueen kuvernööri Alexandr Drozdenko kertoi Telegram-kanavallaan ennen aamukuutta, että ilmatorjunta oli tuhonnut Leningradin alueella yhteensä 36 Ukrainan droonia.

Tämä on virallinen selitys jota Venäjän viranomaiset noudattavat aina: kaikki on tuhottu ja ilmatorjunta toimii moitteetta. Jos jossain räjähtää tai syttyy tulipalo, se johtuu ainoastaan siitä, että tuhottujen droonien kappaleita putoaa taivaalta.

Jos viranomaisten selityksessä olisi totuutta enemmän kuin nimeksi, olisi kuvien ja videoiden perusteella Laukaansuun satamaan pudonnut viime yönä huomattavan paljon palavaa materiaalia. Satamassa nimittäin raivoaa ilmeisen laaja ja ankara palo.

Nasan tulipalojen monitorointiin käytettävä satelliitti näyttää lämpötilaerot kartalla. Laukaansuun sataman öljysäiliöalue helottaa punaisena. Kartan perusteella tilanne on vastaava myös lähempänä Suomea sijaitsevassa Koiviston (Primorsk) satamassa. Ukraina iski Koivistoon tiistain vastaisena yönä. Kartan perusteella ei ole mahdollista varmistua siitä, kuinka laajasti palo Koivistossa on saatu sammumaan. Laukaansuun satamasta on myös julkaistu viikon mittaan myös silminnäkijöiden kuvia ja videoita, joita vertaamalla on selvää että vielä torstaina rauhoittuneemmalta vaikuttanut palotilanne on nyt syttynyt uudestaan.

Telegram-kanava Exilenovan julkaisemalla videolla näkyy rautatierakenteita, joiden toisella puolella on armoton roihu. Taivaalla lentää kolmiomainen drooni, joka aktivoi ilmatorjunnan. Laukaansuun satamakompleksin karttaa tutkimalla selviää, että video on kuvattu todennäköisesti Lužkaja-Neftenajan seisakkeen tuntumassa. Seisakkeen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat öljyrahtiterminaali sekä kaasukondensaatti- ja petrokemian tuotteiden terminaalit.

Tilanteen johdosta Pietarissa sijaitseva Pulkovon lentokenttä oli yöllä suljettuna. Aamukahdeksalta paikallista aikaa lähes 60 lentoa oli myöhässä ja 19 lentoa ohjattuna varakentille. Myös internetin toimintaa on rajoitettu ankarasti varsinkin kaupunkien keskustoissa jo useita päiviä, mikä paikallisen uutimedia Fontankan mukaan ärsyttää ja huolestuttaa asukkaita paljon.

Myös Venäjän öljynvienti vaikuttaa aidosti kärsineen Ukrainan iskuista. Kuluvalla viikolla on levinnyt arvioita, joiden mukaan noin 40 prosenttia Venäjän öljyviennistä olisi pysähdyksissä iskujen vuoksi.