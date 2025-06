Vastahyökkäys alkoi, Iranin droonit ilmassa

Israel on iskenyt viime tuntien aikana useisiin ydinlaitoksiin ja sotilaskohteisiin eri puolilla Irania.

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vahvistaa, että uraanin rikastamisessa käytetty Natanzin maanalainen laitos joutui myös hyökkäyksen kohteeksi. IAEA sanoo seuraavansa alueen säteilytasoa oman henkilökuntansa ja paikallisviranomaisten kanssa.

Yhdysvaltain kanssa käytyjen neuvotteluiden johtohahmoihin lukeutuneen Ali Shamkhanin kerrotaan kuolleen hänen kotiinsa kohdistuneessa iskussa.

New York Timesin haastattelemat Iranin hallintolähteet katsovat tämän tarkoittavan, että Israel halusi samalla kaataa Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut maan ydinhankkeesta. Useita Iranin asevoimien johtohahmoja on myös saanut surmansa.

Teheranin kerrotaan aloittaneen oman vastaiskunsa. Times of Israel -lehden mukaan Israelia kohti olisi lähetetty yli sata droonia, joita Israelin asevoimat valmistautuu parhaillaan torjumaan.

Asevoimien tiedottajan, prikaatikenraali Effie Defrinin mukaan lennokit saavuttavat Israelin ilmatilan vasta useiden tuntien kuluttua. On odotettavissa, että niiden saapuminen ajoitetaan yhteen nopeampien ballististen ohjusten kanssa.

Israelissa julistettiin ilmaiskujen aloittamisen yhteydessä poikkeustila Iranin vastaiskujen varalta. Sairaaloiden toimintoja on siirretty maanalaisiin tiloihin ja kymmeniä tuhansia reserviläisiä kutsuttu palvelukseen.

Update: Ali Shamkhani has been killed. Iranian officials view this as Israel targeting and killing nuclear diplomacy with the US, they tell me. https://t.co/PhwNhuS5Fp

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 13, 2025