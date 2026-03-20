Vasemmistoliitto ja keskusta löysivät toisensa eläkekatossa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela haluaa jatkaa keskustelua suurten eläkkeiden enimmäismäärästä, eli eläkekatosta.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti Uutissuomalaisen haastattelussa niin ikään euromääräistä eläkekattoa suurille eläkkeille. Koskela on samoilla linjoilla.

– Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan kysyessään, mihin ihminen oikeasti tarvitsee vaikkapa kymmenen tuhannen euron eläkettä, Koskela sanoo tiedotteessa.

Kaikkonen ei ottanut kantaa euromääriin mutta sanoi, että katto ei koskisi tavanomaisia eläkkeitä.

Koskela toteaa, että eläkekaton säätäminen ei vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, eikä se siis toisi nopeita säästöjä tässä taloustilanteessa. Eläkekatto voisi kuitenkin olla tulevaisuutta ajatellen eräs keino rajoittaa kohtuuttoman suuria eläkkeitä, ehdottaa Koskela.

Kyselyiden perusteella eläkekatto on suosittu keino eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliitto on myös esittänyt eläkkeiden progressiivista indeksiä, eli että osa korotuksista olisi jatkossa euromääräisiä.

– Progressiivinen indeksi hillitsisi kaikkein suurimpien eläkkeiden nousua, ja samalla se hyödyttäisi eniten pienimpiä eläkkeitä, Koskela sanoo.