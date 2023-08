”Vasemmisto törsäsi neljä vuotta” – ja nyt suhdanne taantuu

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti hämmästelee Matias Mäkysen (sd.) vaatimuksia lisätalousarvion tekemisestä rakennusalan elvyttämiseksi.

– Vasemmisto törsäsi neljä vuotta pää märkänä, silti suhdanne taantuu. Toisille tämä toimisi todisteena, ettei kaikki ongelmat ratkea velkarahalla. Vaan ei, huutavat tukia, kun eivät muutakaan osaa, Sammallahti kirjoittaa X-palvelussa.

Hän viittaa Mäkysen kirjoitukseen, jossa Mäkynen vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta lisätalousarviota rakennusalan elvyttämiseksi.

– Työllisyys on kääntynyt laskuun, suhdanne heikkenee ja varsinkin rakennusala on pysähtynyt. Hallituksen tehtävä on luoda talouteen uskoa, auttaa toimijat yli taantumasta ja välttää vauhdittamasta sitä, Mäkynen kirjoittaa X-palvelussa.

Sammallahti muistuttaa, että loputtomiin ei voi elää velaksi.

– (Kansainvälinen valuuttarahasto) IMF varoitti asiasta vain pari päivää sitten.

Suomen julkisen talouden velkaantuminen on ollut nopeaa viime vuosina. Edellisen hallituksen (2019–2023) jäljiltä Suomen valtiontalouden alijäämä on kasvanut noin kymmenellä miljardilla eurolla vuosittain

Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu edelleen, ellei tarvittavia sopeutustoimia tehdä. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ennusteen mukaan Suomen julkisyhteisöjen velkasuhteen odotetaan nousevan 82 prosenttiin vuonna 2028. Tilanne poikkeaa muusta Euroopasta, sillä koko EU-alueen yhteisen velkasuhteen odotetaan painuvan 80 prosenttiin.

Suomen ennustettu velkasuhde eroaa selvästi muista Pohjoismaista. Se on yli kaksinkertainen verrattuna Ruotsille ja Tanskalle ennustettuihin alle 30 prosentin velkasuhteisiin. Lisäksi Suomen talous on ollut yhtämittaisesti alijäämäinen vuodesta 2008 lähtien toisin kuin Ruotsissa ja Tanskassa, joiden talous on kääntynyt ylijäämäiseksi.

