Värvätyt valittavat: Ei ruokaa, värjöttelyä kylmässä

Sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon videoita, joissa Ukrainaan värvätyt venäläiset sotilaat valittavat koulutuskeskusten huonoista olosuhteista.

Asiantuntijoiden mukaan verkkoon vuotavat videot ja rintamalle heitettyjen reserviläisten julkiset avautumiset kertovat Venäjän liikekannallepanon ongelmista.

Jutun alta löytyvällä videolla venäläismiehet valittavat, että heidät jätettiin pellolle pakkasen armoille ilman suojaa. Armeijalta ei heidän mukaansa löytynyt edes telttaa, jossa he voisivat lämmitellä. Myös ruoka-annoksia ei miesten mukaan ole näkynyt.

Myös riippumaton venäjänkielinen uutissivusto Meduza kertoi hiljattain värvättyjen sotilaiden surkeista olosuhteista. Värvätyt ovat nukkuneet koulutuksessa parakkien lattioilla vankiloita muistuttavissa olosuhteissa. Monet ovat joutuneet ostamaan tarvitsemansa lääkkeet, sidontatarvikkeet ja univormut. Osa varastoista kaivetuista aseista on ollut sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella ruosteessa.

Unintentionally, the Russian army is now recruiting thousands of Russians prepared to air the forces' dirty laundry publicly, as opposed to the contract soldiers/convicts recruited for the “special military operation" who were much more discreet/cowed/ disciplined. https://t.co/1ABLjL5umA

— Eva Hartog (@EvaHartog) September 29, 2022