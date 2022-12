Varusmiesten maanpuolustustahto ennätyksellisen korkealla

Joulukuussa kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, luottamus joukon suorituskykyyn sodassa ja palvelusmotivaatio ovat koko vuosituhannen korkeimmalla tasolla, tiedottaa puolustusvoimat.

Asia käy ilmi puolustusvoimien saapumiserittäin kerättävästä loppukyselystä.

Kotiutuvien varusmiesten loppukyselyssä arviot annetaan asteikolla 1-5. Joulukuussa kotiutuneiden kyselyssä varusmiesten maanpuolustustahto oli 4,5, luottamus joukon suorituskykyyn sodassa 4,0 ja palvelusmotivaatio 3,9.

Tyytyväisyys henkilökuntaan oli 4,3 sekä armeija-aikaan 4,2. Varusmiesjohtajista upseerikokelaat saavat arvosanan 4,3 ja ryhmänjohtajat 4,0.

– Loppukyselyn tulokset osoittavat, että sota Ukrainassa on lisännyt varusmiesten palvelusmotivaatiota ja tahtoa puolustaa maataan entisestään. Kauttaaltaan nousua on tapahtunut vuoden 2022 aikana juuri varusmiesten maanpuolustustahdon ja palvelusmotivaation osalta. Varusmieskoulutuksen koulutustapahtumissa on otettu huomioon Ukrainan sodasta tehtyjä havaintoja, toteaa Pääesikunnan koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen tiedotteessa.