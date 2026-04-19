Europarlamentin puhemiehen poika suorittaa asepalvelusta Suomessa – näin mepit reagoivat

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola julkaisi perjantaina viestipalvelu X:ssä kuvan itsestään ja pojastaan Luca Metsolasta, joka suorittaa parhaillaan varusmiespalvelusta Vekaranjärvellä. Metsolan kuva sai kuitenkin sosiaalisessa mediassa aikaan suuren lokavyöryn.

Kuvassa Metsola seisoo maastopukuun pukeutuneen poikansa kanssa. Kuvatekstiin Metsola oli kirjoittanut ”Ylpeä äiti, ylpeä eurooppalainen”.

Maltalainen Metsola on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa, ja heidän lapsillaan on myös Suomen kansalaisuus.

Metsolan kuva keräsi parissa päivässä 20 000 tykkäystä ja yli 1 700 kommenttia. Osassa Metsolaa syytettiin sodan lietsomisesta.

Muun muassa italialainen keskustavasemmistolaista Demokraattipuoluetta edustava ex-meppi Daniele Viotti äityi arvostelemaan kuvaa. Viottin mukaan kuva ei edusta sitä Eurooppaa, jonka puolesta Euroopan perustajaisät taistelivat.

– Puhemies, älkää enää koskaan siteeratko Altiero Spinelliä, Paul-Henri Spaakia, Simone Veiliä tai David Sassolia.

Viotti sanoi olevansa pasifisti, mutta painotti tietävänsä, että puolustukseen on investoitava.

– Mutta sotien, uhkien ja Atlantin jakautumisen aikakaudella univormulla pröystäily ei viestinä edusta minua, hän totesi.

Viotti sai kommenteistaan arvostelua puoluetoveriltaan, europarlamentin varapuhemies Pina Piciernolta. Picierno ihmetteli, miten pelkkä univormun näkeminen voi aiheuttaa joissain ihmisissä tällaista ”puolustusfobiaa”.

– Tämä nuori mies palvelee maataan ja osallistuu pakolliseen asepalvelukseen, joka on Suomessa pakollista. Ja hänen äitinsä on oikeutetusti hänestä ylpeä, Picierno jyrähti.

Picierno painotti, että puolustuskyvytön Eurooppa ei kykene puolustamaan rauhaa. Hän muistutti myös, että Euroopan perustajaisät kaavailivat alun perin myös eurooppalaisen puolustusliitto EDC:n perustamista, kunnes hanke kaatui Ranskan vastustukseen.

Myös muut mepit ryntäsivät puolustamaan Metsolaa. Heidän joukossaan oli ranskalainen Kansallisen liittouman meppi Pierre-Romain Thionnet.

Thionnet sanoi tukevansa Metsolaa, johon kohdistuu hänen mukaansa henkilökohtaisten hyökkäysten aalto. Kuvaa Metsoloista hän kutsui kauniiksi, sanoen sen kuvaavan perhearvoja ja sotilaallista sitoutumista.

– Uusi nouseva antimilitarismin aalto on eurooppalaisen hengen vastaista, Thionnet linjasi.

Myös keskustaoikeistolaisen Ranskan republikaanipuolueen meppi Céline Imart linjasi tukevansa Metsolaa ja tuomitsi ”vastenmieliset hyökkäykset” häntä vastaan.

– Hänen poikansa palvelee maataan. Poliitikkoa vastaan hyökkääminen tämän vuoksi on arvotonta, Imart jyrähti.