Varoitus Virosta: Venäjän kostoon on varauduttava

Viro aikoo jatkaa Ukrainan tukemista sen puolustustaistelussa Venäjää vastaan, mutta samaan aikaan maan on myös itse varauduttava suuren itänaapurin kostoon. Näin toteaa Viron puolustusvoimien komentaja Martin Herem maan yleisradioyhtiö ERR:n kirjoituksessaan.

Viron keskeisimpänä tavoitteena ja toiveena on Ukrainan voitto, Herem kirjoittaa. Tämän saavuttamiseksi Venäjän on vedettävä joukkonsa miehittämiltään alueilta, mukaan lukien Krimiltä. Tämä skenaario on kuitenkin vaikeasti saavutettavissa, kenraali jatkaa, sillä Venäjä on vaikea luopua itseensä jo kansainvälisen oikeuden vastaisesti liittämistään alueista.

Herem pohtii tilannetta, jossa sota muuttuisi jäätyneeksi konfliktiksi vuoden 2014 rajojen puitteissa. Kestävää rauhaa ei tästä syntyisi, sillä Venäjän tavoitteet Ukrainan suunnalla tuskin muuttuisivat, ja samaan aikaan Ukrainan ja lännen demonisointi on vain kiihtynyt Venäjän valtionmediassa. Sodasta on tullut Venäjälle ”ristiretki”, Herem kuvailee.

Herem tarkastelee kirjoituksessaan myös skenaariota, jossa Venäjä todellakin olisi joutunut vetämään sotilaansa koko Ukrainan alueelta. Kyseessä olisi Venäjälle nöyryytys, sillä ukrainalaiset, jotka Venäjän propagandassa esitellään lähinnä ”vitsinä”, ovat lännen avulla onnistuneet pakottamaan venäläiset pois Ukrainasta, Herem kirjoittaa. Tappion jälkeen Venäjän yhteiskunta olisi heikko, eristäytynyt ja katkera, kenraali uskoo. Tässä vaiheessa Baltian maihin kohdistuisi Heremin mukaan todellinen kostoiskun uhka.

Tällainen aggressio ei ole tällä hetkellä todennäköinen, Herem korostaa, mutta siihenkin on syytä varautua. Venäjän hybridi- ja vaikuttamisoperaatiot ovat jo nyt uhka, ja maa voi pyrkiä hyödyntämään Virossakin esiintyvää sotaväsymystä ja turhautumista inflaatioon ja energiahintoihin.

Vaikka Ukrainan sota on iskenyt lujaa Venäjän armeijaan ja sen kalustoon, ei suuren ja vaarallisen armeijan rakentamiseen tarvita vain ”2000-luvun teknologiaa”, Herem kirjoittaa. Jos kaupunkia pommitetaan, ei ohjuksen tyypillä ole asukkaiden silmissä merkitystä. Venäjän sotilaallinen iskukyky on todellinen, ja Viron on otettava se huomioon omaa puolustuskykyä kehittäessään, Herem sanoo. Varautuminen on myös uhkien ennaltaehkäisemistä, hän kuvailee.

– Tämän kaiken perusteella meidän ei pidä aliarvioida Venäjän vihamielisyyttä tulevaisuudessa, eikä myöskään ole syytä kuvitella, että Venäjän tappio Ukrainassa merkitsi meihin kohdistuvan vaaran päättymistä, Herem kirjoittaa.