Varoitus Venäjän aikeista: Heillä ei ole aikaa odottaa

Jos Venäjä suunnittelee sotilaallista hyökkäystä länteen, ei maalla ole juurikaan aikaa odottaa. Näin arvioi saksalaisen ARX Robotics-puolustusyhtiön perustaja Stefan Röbel Svenska Dagbladetille. Miehittämättömiin maajärjestelmiin erikoistunut yhtiö on Euroopan puolustusteollisuuden kasvuyhtiöitä, ja Röbel itse yhdessä yhtiön muiden perustajien kanssa Saksan puolustusvoimien entinen upseeri.

Svd kuvailee artikkelissaan eurooppalaisen puolustusteollisuuden kasvua ja teknologista kehitystä Ukrainan sodan aikana. Ukrainasta on tullut eurooppalaisten asejärjestelmien koekenttä, tekoälyn, droonien ja miehittämättömien sukellusveneiden noustua sodankäynnin keskiöön. Siinä missä ARX-Roboticsin perustamisvaiheessa vuonna 2021 ala ei juurikaan kiinnostanut sijoittajia, ovat kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne ja Euroopan kasvavat puolustuspanostukset johtaneet satojen uusien puolustusyhtiöiden syntyyn viimeisen kolmen vuoden aikana. Nyt analyytikot varoittavat jo kuplan puhkeamisesta, lehti kertoo.

Stefan Röbelin mukaan Euroopan on panostettava omaan puolustukseen, sillä Yhdysvaltojen tukeen ja Venäjä-pakotteiden tehokkuuteen ei ole luottamista. Turvallinen Eurooppaa edellyttää rahallisia sijoituksia, hän sanoo.

– Näen mielummin lasteni kasvavan velassa kuin juoksuhaudoissa.

Ex-upseeri arvioi Venäjän etuna pidemmän päälle olevan maan lähes rajattomat resurssit, minkä takia Ukrainan on erityisen tärkeää pysyä teknologisen kehityksen eturintamassa.

Venäjän sotilaalliseen uhkaan on herätty, hän vastaa kysymykseen Venäjän sotilaallisesta uhasta muulle Euroopalle.

– Mitä pidempään Venäjä odottaa, siitä vaikeammaksi hyökkäys tulee, sillä Eurooppa on herännyt ja alkanut panostaa puolustukseen. Toisin sanoen: jos Venäjä kaavailee aloittavansa jotain, niin siihen on ryhdyttävä aika pian, Röbel arvioi.