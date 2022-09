Varoitus Venäjältä: Värvättyjen tappiot nousevat 70 prosenttiin

Venäjän presidentti Vladimir Putinin määräämän liikekannallepanon ei uskota muuttavan Ukrainan sodan voimatasapainoa lyhyellä aikavälillä, sillä uusien yksiköiden kouluttaminen ja varustaminen voisi kestää kuukausia.

Eri puolilta maata kuvattujen videoiden perusteella päätös on aiheuttanut laajaa tyytymättömyyttä ja mellakoitsijoiden yhteenottoja poliisien kanssa. Kymmeniä värväyspisteitä on poltettu ja ainakin yksi värväyksestä vastaava upseeri on surmattu.

Venäläisprofessorit Maxim Mironov ja Oleg Itskhoki arvioivat, että Kreml pyrkii mobilisoimaan seuraavan puolen vuoden aikana 700 000 tai jopa miljoona miestä. Puolustusministeri Sergei Shoigu puhui 300 000 reserviläisestä, mutta salaisen kirjauksen on väitetty määritelleen ylärajaksi 1,2 miljoonaa henkilöä.

Professorien mukaan mahdollisella kirjauksella ei ole sinänsä mitään merkitystä, koska kutsuttavien määrä on lopulta kiinni puolustushallinnon arvioimasta tarpeesta. Kaoottisesti alkaneen liikekannallepanon ensimmäiseksi kohderyhmäksi arvioidaan 2–3 miljoonaa miestä, joiden keskuudessa mahdollisuus joutua rintamalle on yli 25 prosenttia.

– Arvioimme värvättyjen kokonaistappioiksi seuraavan puolen vuoden aikana 60–70 prosenttia. Näistä 15–20 prosenttia olisi kaatuneita ja 45–50 prosenttia haavoittuneita. Ukrainan sodan aiheuttamat demografiset vauriot Venäjän väestölle tulevat olemaan monta kertaa suurempia kuin koronapandemiasta, Maxim Mironov ja Oleg Itskhoki kirjoittavat Twitterissä.

Kokonaistappiot voivat nousta 500 000 mieheen

Professorit ennakoivat sodan johtavan myöhemmin kahteen merkittävään rikosaaltoon. Ensimmäisen aiheuttaa sodasta palaavat ja kokemuksistaan traumatisoituneet. Toinen aalto tulee 5–10 vuoden viiveellä, kun isänsä sodassa menettäneet lapset saavuttavat teini-iän.

Venäjän ja separatistijoukkojen arvioidaan kärsineen jo nyt mittavia tappioita Ukrainan rintamalla.

– Voi olettaa, että syyskuun lopun mennessä kaatuneita on 35 000–40 000. Jos haavoittuneita olettaa olevan kolme kertaa enemmän, niin kokonaistappiot nousevat syyskuun lopulla noin 150 000 mieheen, Mironov ja Itskhoki sanovat.

Suuri osa uusista vahvistuksista on ohjattava nyt rintamalla olevien joukkojen korvaamiseen, sillä monet sotilaat ovat taistelleet ilman minkäänlaista lepoa ja rotaatiota. Koska pakkovärvättyjen taisteluteho on alhainen, joudutaan heitä professorien mukaan kutsumaan palvelukseen noin 700 000–1 000 000.

1990-luvun levottomuuksien jättämän ”demografisen kuopan” vuoksi Venäjällä on nyt vain 7,3 miljoonaa 20–29-vuotiasta miestä. Ikäryhmästä voidaan menettää sodassa yli kymmenen prosenttia.

Liikekannallepanon oletetaan painottuvan köyhemmille syrjäseuduille suurkaupunkien levottomuuksien välttämiseksi. Sodan aiheuttamat kokonaistappiot Venäjälle kuolleina ja haavoittuneina voivat nousta noin 500 000 henkilöön. Monet haavoittuneista ovat pysyvästi työkyvyttömiä.

– Viranomaisilla ei ole tällä hetkellä riittävästi upseereita, kalustoa tai aikaa mobilisoitujen kouluttamiseksi ja varustamiseksi. Heidät lähetetään rintamalle parin kuukauden tai vain parin viikon koulutuksen jälkeen lähinnä tykinruoaksi, professorit arvioivat.