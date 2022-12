Varoitus velasta: Usko järjestelmään on rapautumassa

Tuoreen kyselyn perusteella kolme neljästä suomalaisesta ei usko nykyisenlaisen hyvinvointivaltion selviävän tulevista talouspaineista.

Helsingin Sanomien mukaan luottamus on rapautunut, sillä palveluihin ja etuuksiin odotetaan leikkauksia. Kyselyssä 84 prosenttia sanoi, että terveiden ja työkykyisten aikuisten pitää kantaa aiempaa enemmän vastuuta itsestään.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) muistuttaa, että hyvinvointipalveluita voidaan turvata vahvan valtiontalouden avulla. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana Suomen julkinen velkataakka on kasvanut vauhdilla.

– Kyllä se näin on, että vahva valtiontalous on myös hyvinvointiyhteiskunnan paras ystävä. Nyt julkinen velka on tällä hallituskaudella paisunut sellaisiin mittoihin, että ihmiset eivät enää usko nykyisen järjestelmän jatkuvuuteen. Suunnan on muututtava, Wallinheimo tviittaa.