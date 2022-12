Varoitus velasta: Edessä voi olla umpikuja

Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina virkamieslausunnon, jonka mukaan julkista taloutta olisi vahvistettava vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden vaalikauden aikana.

Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi toimenpiteet kiireellisiksi, jotta julkinen talous saataisiin takaisin kestävälle pohjalle.

– Vielä nyt on mahdollista pitää huoli siitä, että Suomi on vakaa ja kestävä yhteiskunta sekä meille että tuleville sukupolville, Majanen totesi tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen huomauttaa Suomen velkataakan nousseen viime vuosina korkealle tasolle. Julkinen velkasuhde olisi yhä noin kolminkertainen Ruotsiin verrattuna, vaikka julkista taloutta korjattaisiin yhdeksällä miljardilla eurolla.

– Ellemme, on edessä umpikuja. Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro on kattava ja hyvä paketti taustamuistioineen, Sami Pakarinen tviittaa.

LUE MYÖS:

”Vielä jotkut väittävät, että menoleikkauksia ei tarvita” (VU 8.12.2022)

Jos korjaamme julkista taloutta 9 mrd. eurolla seuraavan parin vaalikauden aikana, on julkinen velkasuhteemme yhä noin kolminkertainen Ruotsiin verrattuna. Ellemme, on edessä umpikuja. VM:n virkamiespuheenvuoro on kattava ja hyvä paketti taustamuistioineen. Hyvää työtä! pic.twitter.com/ArJ2fP8fFo

— Sami Pakarinen (@SaPakarinen) December 8, 2022