Varoitus raskaasta talvesta – pystyykö Ukraina pitämään yllä hyökkäystä?

Venäjän asevoimien valmistelemia puolustuslinjoja ei ole pystytty murtamaan Ukrainan eteläosissa viisi kuukautta kestäneistä taisteluista huolimatta.

RUSI-ajatuspajan vanhempi tutkija Jack Watling pitää erittäin epätodennäköisenä, että läpimurtoa kohti Tokmakin kaupunkia voidaan enää saavuttaa Zaporizzjan alueella vuoden 2023 aikana.

– Ukraina joutuu nyt tekemään vaikean valinnan ristiriitaisten tavoitteiden välillä: painetta venäläisjoukkoja vastaan olisi pystyttävä pitämään yllä samalla kun yksiköitä rakennetaan uudelleen tulevia hyökkäysoperaatioita varten, Jack Watling kirjoittaa.

Sekä Ukrainalla että Venäjällä on ollut vaikeuksia hyökkäysten toteuttamisessa kuluvan vuoden aikana. Taustalla ovat kokeneiden aliupseerien ja muiden kenttäjohtajien korkeat tappiot sodan alkuvaiheessa.

Ukrainan vastahyökkäys suoritettiin etelässä haastavassa avomaastossa miinakenttien läpi, mikä rajoitti toiminnan komppaniatason operaatioihin. Suurempien yksiköiden toiminta osoittautui käytännössä vaikeaksi muun muassa tykistötulen koordinoinnin suhteen.

– Venäjällä on ollut vastavia vaikeuksia suuremman mittakaavan toiminnassa, mutta tämä ei ole estänyt heitä kokeilemasta niitä suurin henkilöstö- ja materiaalitappioin, Watling toteaa.

Viime talvella kohtuullisen rauhallinen rintamatilanne antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden valmistella kolme laajaa puolustuslinjaa etelään, mikä vaikeutti huomattavasti kesän vastahyökkäystä. Sama riski toistuu tulevana talvena.

Jack Watlingin mukaan sotilaskaluston tasapaino ei ole Ukrainan kannalta jatkossa yhtä edullinen kuin viime kesänä. Länsimaiden varastot ovat ehtyneet, eikä tuotantoa ole vielä saatu kasvatettua riittävällä tavalla. Kreml on sen sijaan kiihdyttänyt ammustuotantoaan ja tuonut maahan kalustoa Iranista, Pohjois-Koreasta ja muista maista.

Ukraina kuitenkin pystyy häiritsemään venäläisjoukkojen logistiikkaa esimerkiksi hiljattain toimitetuilla ATACMS-ohjuksilla. Watlingin mukaan talvi tarjoaa mahdollisuuden aiheuttaa venäläisjoukoille mahdollisimman paljon tappioita.

Viime aikoina tehdyt hyökkäykset Dnepr-joen alueella pakottavat Venäjän levittämään joukkonsa entistä pidemmälle rintamalle, eikä yksiköitä pystytä vetämään takalinjaan lepoa ja vahvistamista varten.

– Jos venäläisjoukot vedetään puolustustaisteluun pitkällä rintamalla, ja Ukrainan joukot hyödyntävät löytämiään heikkoja kohtia, niin Venäjän sotilaat joutuvat taistelemaan ulkona kylmässä ja märässä, Jack Watling toteaa.

– Jos täsmäiskut osuvat logistiikkaan, niin puutteellinen koulutus ja kenttäkelpoisuus lisäävät talven aiheuttamia tappioita. On merkillepantavaa, että Venäjän tappiot olivat viime talvena erittäin korkeita, vaikka heillä oli ylivoima tykistön ja ilmavoimien suhteen, Watling jatkaa.

Ukraine Must Prepare for a Hard Winter, I write for @RUSI_org: https://t.co/iBvpzEBseG

— Jack Watling (@Jack_Watling) October 19, 2023