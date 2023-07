Varoitus USA:sta: Ukrainalle ei sovellu Israelin malli

Ensi viikolla Vilnassa järjestettävän Naton huippukokouksen kynnyksellä liittokunnan jäsenmaat käyvät edelleen keskustelua siitä, miten Ukrainan puolustuskykyä ja valtiollista suvereniteettia voidaan pitkällä aikavälillä parhaiten tukea.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on Atlantic Council -ajatushautomon tutkija Ian Brzezinskin mukaan tiettävästi valmistellut mallia, joka perustuisi Yhdysvaltojen ja Israelin suhteeseen.

– Tämä lähestymistapa – vaihtoehto Ukrainan Nato-jäsenyydelle – on väärinkäsitykseen perustuva tulkinta Israelin geopoliittisista olosuhteista ja pitkittäisi Venäjän aggressiota loputtomiin, hän toteaa Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Yhdysvallat on usean vuosikymmenen ajan antanut Israelille sotilaallista apua miljardien dollarien arvosta vuodessa. Kymmenvuotiskaudelle 2019–2028 avun kokonaisarvoksi on sovittu 38 miljardia dollaria.

– Vaikka Washington ei ole antanut Israelille turvatakuita – sitoumusta sotilaallisesta väliintulosta hyökkäyksen sattuessa – sotilasapu on mahdollistanut sen, että Israel on kyennyt kehittämään yhdet taistelukyvyltään maailman eturiviin lukeutuvista asevoimista, hän sanoo.

Ian Brzezinski on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut merkittävissä virkamiesrooleissa USA:n puolustushallinnossa ja kongressissa.

”Tähän yhtäläisyydet loppuvat”

Ukrainalle tyrkytetään Brzezinskin mukaan Israelin mallia, koska pelätään, että maan Nato-jäsenyys sitoisi puolustusliiton sotaan, joka voisi eskaloitua vaarallisiin mittoihin. Ajatuksena on, että malli riittäisi varmistamaan Ukrainan laadullisen sotilaallisen etumatkan Venäjään nähden.

– Yhdysvaltojen apu on todellakin ollut Israelin selviytymisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Israelilaisia taistelijoita, kuten myös ukrainalaisia, ihaillaan kaikkialla maailmassa heidän rohkeudestaan, sitkeydestään ja nerokkuudestaan. Tähän yhtäläisyydet kuitenkin loppuvat. Ukrainalla on vastassaan merkittävästi erilainen ja lopulta haastavampi uhka, hän sanoo.

– Israelin vastustajat islamilaisessa maailmassa eivät ole suurvaltoja. Ne ovat hajanaisia ja usein jakautuneita. Osa niistä on köyhiä ja kärsii merkittävistä sisäisistä erimielisyyksistä. Yhdenkään maan asevoimat eivät ole erityisen kyvykkäitä. Osa niistä on hävinnyt Israelille. Yhdelläkään ei ole ydinaseita. Israelilla sen sijaan on Venäjän tavoin ydinaseita. Ukrainalla ei ole. Kiova luopui ydinpelotteestaan vuonna 1994 Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden painostuksesta, hän toteaa.

”Ratkaisevan tärkeää”

Jos Ukraina jätettäisiin Israelin mallin varaan, maa jäisi Brzezinskin mielestä loputtomiin harmaalle vyöhykkeelle, mikä olisi omiaan houkuttelemaan laajentumishaluista Venäjää yhä uusiin väkivaltaisiin toimiin.

– Ei Israelin mallikaan ole estänyt aggressioita. Israelilaiset ovat vuosikymmeniä kestäneet tykistötulta, ohjusiskuja ja rajan yli toteutettuja terrori-iskuja – myös Iranin iskuja, vaikka Irania vastaan on asetettu tiukempia länsimaiden pakotteita kuin Venäjää vastaan, Brzezinski sanoo.

Ukrainaan kohdistuva uhka on hänen mukaansa olennaisesti merkittävämpi. Venäjän väkiluku on yli kolme kertaa suurempi kuin Ukrainan ja sen talous on kymmenen kertaa suurempi. Lisäksi Vladimir Putinin päättäväinen pyrkimys Ukrainan ja sen historian tuhoamiseen on vielä kiihkeämpi kuin Israelin vihollisten kauna juutalaisvaltiota kohtaan.

– Niin kauan kuin Nato ei ole täysin sitoutunut puolustamaan Ukrainan turvallisuutta, Putin jatkaa väkivaltaisia pyrkimyksiään – etenkin jos hän uskoo, että konfliktin jatkamisella voidaan estää Ukrainan jäsenyys liittokunnassa, Brzezinski toteaa.

– Nato-jäsenyyden myöntäminen Ukrainalle on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että maa voittaa sodan Venäjää vastaan nopeasti ja kiistattomasti. Se on yksiselitteisin tapa osoittaa Putinille, että Ukrainan alistaminen on mahdotonta ja turhaa. Se on luotettavin tapa varmistaa, että vastaavaa hyökkäystä ei enää koskaan tapahdu.