Varoitus USA:sta: Suomi on etulinjan valtio – joukkoja on sijoitettava eteen

Jos Venäjän sota Ukrainaa vastaan päättyisi mihin tahansa muuhun lopputulemaan kuin venäläisjoukkojen yksiselitteiseen tappioon, Vladimir Putinia pidettäisiin sodan voittajana, arvioi nimekäs yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Andrew Michta.

Diplomaattisen ratkaisun tavoittelu olisi hänen mukaansa tässä vaiheessa virhe, sillä se olisi tuomittu epäonnistumaan.

– Putin uskoo vakaasti voittavansa. Naton kyvyttömyys tarjota Ukrainalle pitävää jäsenyysaikataulua Vilnan huippukokouksessa on epäilemättä rohkaissut häntä sinnikkyyteen, koska liittolaiset eivät onnistuneet kokoamaan rivejään ja viestittämään selkeästi, että Ukrainan paikka on nyt liittokunnassa, Atlantic Council -ajatushautomon ohjelmajohtajana Washingtonissa toimiva Michta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

– Meidän on lakattava olemasta vertikaalisen eskalaation riskin pelon lamaannuttamia ja kiinnitettävä paljon nykyistä enemmän huomiota horisontaalisen eskalaation kasvavaan uhkaan alueella, hän toteaa.

Vertikaalisella eskalaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi turvautumista aiempaa tuhovoimaisempiin aseisiin, kuten biologisiin, kemiallisiin tai ydinaseisiin. Horisontaalista eskalaatiota edustaisi sodan laajeneminen yhden tai useamman muun valtion alueelle.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Andrew Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina ja Yhdysvaltain laivastoakatemian professorina.

Putinin luottamus siihen, että Naton nykyisillä jäsenmailla ei vallitse tosiasiallista yhteisymmärrystä Ukrainan hyväksymisestä puolustusliiton jäseneksi, on Michtan mukaan omiaan lisäämään horisontaalisen eskalaation uhkaa.

Yhdysvalloissa on hänen mukaansa syytä käydä vakavaa keskustelua amerikkalaisjoukkojen sijoittelusta Euroopassa. Joukkojen painopisteen tulisi hänen mielestään olla nykyistä selvemmin liittokunnan itäisellä sivustalla.

– Suomi, Baltia, Puola ja Romania ovat etulinjan valtioita. Meidän on sijoitettava joukkoja eteen toimiaksemme pelotteena Venäjälle, Michta sanoo.

Hän muistuttaa, että Euroopassa on viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana käytetty runsaasti ”eurooppalaisen armeijan” tarpeellisuutta korostavia puheenvuoroja.

– On aika ymmärtää, että Ukrainan armeija on Euroopan armeija. Sen sotilaat taistelevat ja kuolevat paitsi oman maansa, myös Euroopan turvallisuuden puolesta. Jos Euroopan halutaan olevan turvallinen, Naton on oltava uskottava, jotta se voi torjua ja tarvittaessa kukistaa Venäjän. Jotta niin olisi, tarvitsemme Yhdysvaltain pysyviä eteen työnnettyjä tukikohtia [itäisellä] sivustalla sekä Ukrainan Natoon. Muussa tapauksessa uhkana on laajempi sota Euroopassa, hän toteaa.

