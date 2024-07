Sotilas tuhosi ohjuksella maataistelukoneen

Ukrainan sotilas tuhosi olalta laukaistavalla ilmatorjuntaohjuksella Venäjän Su-25-maataistelukoneen.

Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla näkyy, kuinka kaksi konetta lentää matalalla peltoalueen yllä. Koneiden kulkiessa ohitse sotilas laukaisee ohjuksen kohti taaempaa konetta. Ohjus osuu videolla koneeseen.

Video on katsottavissa alla olevasta upotteesta.

Ukrainan asevoimien mukaan 110. mekanisoitu prikaati ampui koneen alas Donetskin alueella.

Venäläiset sotabloggaajat myöntävät, että Ukraina onnistui pudottamaan hyökkääjän koneen alueella. Maataistelukoneen lentäjän kerrotaan selvinneen hengissä heittoistuimen avulla.

Tapahtuneesta saatiin tallennettua myös toinen video. Lennokilla kuvatulla videolla näkyy, kuinka liekehtivä kone osuu maahan räjähtäen tulipallona. Myös laskuvarjolla laskeutuva lentäjä näkyy toisella tallenteella.

