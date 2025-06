Varoitus sodasta: USA voitaisiin lamauttaa droonien yllätysiskulla

Ukrainan kesäkuun alussa tekemä lennokki-iskujen sarja eri puolille Venäjää sijaitsevia lentotukikohtia vastaan on herättänyt länsimaissa huolta siitä, että vastaavia droonisodankäynnin menetelmiä voitaisiin hyödyntää myös muualla.

Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukkojen reservin kapteeni Jon Gruen arvioi amerikkalaistukikohtien olevan tällä hetkellä haavoittuvia uutta uhkakuvaa vastaan. Gruen johtaa droonintorjuntaan erikoistunutta Fortem Technologies -yhtiöitä.

Upseeri kuvailee hypoteettista kriisiä, jossa Kiina aloittaa yllätyshyökkäyksen Taiwania vastaan. Operaatiota tuetaan Yhdysvaltoihin ennalta sijoitetuilla ryhmillä, jotka ovat kuukausien tai vuosien ajan koonneet kellareissa ja autotalleissa FPV-räjähdedrooneja kaupallisista osista ja varustaneet ne kotitekoisilla räjähteillä.

Agentit käynnistävät koordinoidun hyökkäyksen eri puolilla maata ilmavoimien tukikohtia, siviililentokenttiä, energialaitoksia ja muuta kriittistä infrastruktuuria vastaan.

– Alle tunnissa suuri osa strategisista pommikoneistamme on muutettu romumetalliksi. Vahingot nousevat kymmeniin miljardeihin dollareihin. Kotimaan lentoliikenne pysäytetään. Suuret kaupungit ovat pimeydessä. Amerikka halvaantuu, Jon Gruen kirjoittaa Wall Street Journalin mielipidekirjoituksessa.

Drooniasiantuntijan mukaan tämänkaltainen skenaario on nykyoloissa täysin mahdollinen. Mahdollisia kohteita voisivat olla myös vuoden 2026 jalkapallon MM-kisat tai vuoden 2028 olympialaiset, sillä massatapahtumien suojaaminen voi osoittautua käytännön syistä haastavaksi.

Kongressi varoitti viime vuonna, että Yhdysvaltain etelärajalla otettiin kiinni puolen vuoden aikana yli 24 000 Kiinan kansalaista. Määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kongressiedustajien mukaan osa näistä henkilöistä saattoi olla piiloagentteja tai sabotöörejä, joita yritettiin ujuttaa maahan osana tulevan konfliktin valmistelua.

Jon Gruen huomauttaa, että Yhdysvaltain ilmavoimat säilyttää usein B-52- ja B-1-pommikoneita sekä hävittäjiä taivasalla.

– Olemme käyttäneet satoja miljardeja dollareita häiveteknologiaan, mutta jättäneet koneet alttiiksi matalan teknologian uhkille, jotka lentävät parinkymmenen metrin korkeudessa. Droonit ovat täysin mullistaneet ilmasodankäynnin kustannuslaskelmat, Gruen sanoo.

Kuluvan vuoden aikana ukrainalaiset FPV-droonit ovat aiheuttaneet kolme kertaa enemmän tappioita Venäjän asevoimille kuin kaikki muut asejärjestelmät yhteensä. Yhdysvalloissa ilmapuolustuksen huomio kohdistuu silti perinteisiin uhkiin, kuten ballistisiin ja risteilyohjuksiin sekä lentokoneisiin.

– Stadionien, lentokenttien ja sähköasemien ilmatila on käytännössä ilman minkäänlaista puolustusta lähellä maanpintaa, Gruen sanoo.

