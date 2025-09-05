Kiina rakensi parissa vuodessa Britanniaa suuremman sotalaivaston

Kiina kasvattaa laivastonsa kokoaan äärimmäiseen nopeaan tahtiin. Muutos on herättänyt huolta muun muassa Taiwanissa, sillä osa uudesta kalustonsa soveltuu erityisen hyvin maihinnousuoperaatioihin.

IISS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Nick Childs kuvailee BBC:lle Kiinan laivanrakennustahtia jättimäiseksi. Maan telakoille on mennyt kuluvan vuoden aikana 60 prosenttia koko maailman laivatilauksista. Kapasiteettia voidaan hyödyntää myös asevoimien hankkeisiin.

– Kiinan laivanrakennuksen kapasiteetti on noin 200-kertainen verrattuna Yhdysvaltoihin, Childs sanoo.

Kommunistipuolueen käytössä on jo nyt maailman suurin laivasto, joka koostuu 234 sota-aluksesta. Yhdysvalloilla on käytössään 219 pinta-alusta ja sukellusvenettä, joiden teknologinen etumatka ja tulivoima ovat joidenkin asiantuntijoiden mukaan edelleen korkeammalla tasolla.

Länsimaiset asiantuntijat seuraavat tarkasti presidentti Xi Jinpingin isännöimää tapaamista, jossa Venäjän presidentti Vladimir Putinille ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unille esitellään Kiinan sotilasmahtia.

Näytillä on meritorjuntaohjuksia, hypersonisia asejärjestelmiä ja vedenalaisia drooneja.

Nick Childsin mukaan Yhdysvaltain suurimpana haasteena on laivateollisuuden alasajo viime vuosikymmenten aikana. Presidentti Donald Trump pyrkii korjaamaan tilannetta, mutta helppoa tai nopeaa ratkaisua ei ole.

– Yhdysvaltain laivastolla on vielä merkittäviä vahvuuksia, mutta kyvykkyyksien ero suhteessa Kiinaan kapenee, eikä tähän ole löydetty ratkaisua, asiantuntija toteaa.

Kiinan neljä suurinta telakkaa rakensivat vuosien 2019 ja 2023 välillä 39 sota-alusta, joiden yhteenlaskettu uppouma oli 550 000 tonnia. Britannian koko laivaston uppouma on noin 399 000 tonnia.