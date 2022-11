Varoitus romahtavasta Kremlistä: Uhka voi kasvaa

Monet tutkijat ovat pitäneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan strategisena virheenä, joka on heikentänyt maata sotilaallisesti, taloudellisesti ja geopoliittisesti.

Ukrainan läpimurto Harkovan alueella syyskuussa alleviivasi presidentti Vladimir Putinin virhettä, arvioivat tutkijat Andrea Kendall-Taylor ja Michael Kofman Foreign Affairs -lehdessä.

– Ukrainan menestys taistelukentällä paljasti Putinin armeijan mädännäisyyden – sen romahtavan taistelutahdon, kärjistyvän miespulan ja joukkojen laadun heikkenemisen, Kofman ja Kendall-Taylor toteavat.

Kreml vastasi ongelmiin määräämällä osittaisen liikekannallepanon, kiristämällä niskuroivien sotilaiden rangaistuksia ja liittämällä laittomasti itseensä osia Ukrainasta. Tutkijoiden mukaan tämä noudatti Vladimir Putinin perinteistä toimintatapaa, jossa tappioihin vastataan yhä riskialttiimmalla strategialla.

Putinin arvioidaan yllättyneen siitä, että hyökkäyssota on vain nopeuttanut Venäjän vaikutusvallan vähenemistä ja taloudellista taantumista. Maan pitkän aikavälin näkymät ovat muuttuneet yhä synkemmiksi.

Tutkijoiden mukaan olisi kuitenkin virhe katsoa Venäjän aiheuttaman uhkakuvan millään lailla vähentyneen. Riskit ovat pikemminkin kasvaneet.

– Haavoittuvaksi itsensä tunteva Moskova pyrkii vastaamaan tappioihin turvautumalla tavanomaisesta poikkeaviin työkaluihin, kuten ydinaseisiin. Venäjän valta-asema voi olla heikentynyt, mutta tämä ei tee maasta vähemmän uhkaavaa. Tietyt piirteet tästä uhkakuvasta vain kärjistyvät, Andrea Kendall-Taylor ja Michael Kofman kirjoittavat.

Heidän mukaansa on tärkeää, että länsimaat jatkavat Ukrainan ja muiden Venäjän uhkaamien valtioiden tukemista.

Pakotteiden vuoksi Venäjän energiatulojen on arvioitu pienenevän merkittävästi lähitulevaisuudessa, mikä johtaa paineeseen leikata valtion menoja. Euroopan kasvattaessa energiaomavaraisuuttaan Kremlin neuvotteluasema suhteessa Kiinaan ja Intiaan tulee heikkenemään.

Korkeasti koulutettujen koodarien ja muiden ammattilaisten joukkopako voi koitua tuhoisaksi maan kilpailukyvylle.

Tutkijoiden mukaan täyden romahduksen sijasta Venäjän talous todennäköisesti näivettyy ja irtautuu vähitellen globaalista talousjärjestelmästä. Kremlin toiminta voi muuttua yhä arvaamattomammaksi sen yrittäessä kiertää kaikin keinoin talouspakotteita.

Ukrainan sodan vastoinkäymiset ovat lisänneet arvioita Vladimir Putinin valta-aseman mahdollisesta romahduksesta. Osa tutkijoista on varoittanut, että Putinin seuraaja voisi olla johtamistavaltaan vieläkin aggressiivisempi ja autoritaarisempi.

– On hyvin todennäköistä, että länsimaihin vihamielisesti suhtautuva eliitti tulee pysymään vallassa, Kofman ja Kendall-Taylor sanovat.

Venäjän arvioidaan jatkossakin hakevan geopoliittista tilaa rajojensa ulkopuolella ja oikeuttavan toimiaan katkeruuden sävyttämillä suurvaltahaaveilla.

– Yhdysvaltain ja sen liittolaisten olisi syytä muistaa vanha sanonta, jonka mukaan Venäjä ei ole koskaan niin vahva tai niin heikko kuin miltä se vaikuttaa, tutkijat sanovat.

Downgrading Russia as a threat would be a mistake, and not just because the war in Ukraine has yet to be won, write @AKendallTaylor and @KofmanMichael. The more vulnerable Moscow feels, the more it will rely on unconventional tools—such as nuclear weapons.https://t.co/EqSGsppoRZ

— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) November 21, 2022