Varoitus Natolle: Sodankäyntiin drooneilla sisältyy merkittävä ansa

Ukrainan sodassa nähty lennokkivallankumous on herättänyt hätäisiä arvioita siitä, että länsimaiden tulisi lisätä nopeaan tahtiin omaa droonintuotantoaan ja integroida niiden käyttö mukaan asevoimiinsa.

Sotilasasiantuntija, professori Justin Bronk varoittaa viimeaikaisen keskustelun sisältävän merkittäviä riskejä. Miehittämättömät ilma-alukset eivät korvaa perinteistä tulivoimaa, ja liiallinen riippuvaisuus niiden käytöstä on jo luonut ongelmia Ukrainan asevoimille. Bronk kehottaa RUSI-tutkimuslaitoksen artikkelissa Nato-maita olemaan kopioimatta viime vuosina nähtyä sodankäynnin mallia.

Videolinkin kautta ohjattavat FPV-räjähdelennokit alkoivat yleistyä vuonna 2023, ja niillä on ollut kriittisen tärkeä merkitys Ukrainan puolustustaistelun kannalta. Myös Venäjä on lisännyt merkittävästi droonien tuotantoa ja kehitystä.

– Tämän seurauksena Ukrainan sotaa leimaa vuonna 2025 miljoonien FPV-droonien käyttö taistelukentällä. Tuhannet itsemurhalennokit toimivat kaukoiskuissa perinteisten risteilyohjusten ja ballististen ohjusten rinnalla, professori sanoo.

Monet asiantuntijat ovat jo ehtineet väittää, että länsimaisten sotilasdoktriinien keskeiset opit olisivat vanhentuneet ja muuttuneet turhiksi lennokkivallankumouksen myötä. Nato-maiden ajattelu on pohjautunut ilmaherruuteen ja panssarijoukkojen liikkuvaan sodankäyntiin.

Justin Bronkin mukaan on selvää, että eurooppalaisten Nato-maiden kannattaa laajentaa nopealla aikataululla omia droonintorjuntajärjestelmiään. Venäjä käyttäisi mahdollisessa konfliktissa massiivista määrää FPV-drooneja ja laukaisisi Geran-2- ja Geran-3-lennokkeja kauempana sijaitseviin kohteisiin.

Professori arvioi, että liiallinen riippuvuus drooneista koituisi Venäjän eduksi. Maalla on tällä hetkellä maailman laajimmat droonintorjuntakyvykkyydet niin elektronisen sodankäynnin kuin lähi-ilmatorjunnankin osalta. Ne on integroitu maavoimien kaikille tasoille.

– Näitä on jalostettu kolmen vuoden aikana korkean intensiteetin taistelussa jatkuvasti vahvistuvaa ja kehittyvää Ukrainan drooniuhkaa vastaan, Bronk sanoo.

Venäjän jalkaväen lyhyestä koulutuksesta merkittävä osa koostuu droonintorjunnasta. Tukikohtia ja muuta infrastruktuuria vahvistetaan jatkuvasti kaukoiskuja varten, minkä seurauksena vain pieni osa räjähdelennokeista saavuttaa kohteensa ja aiheuttaa vahinkoja.

Vastatoimista huolimatta suurin osa Venäjän jalkaväen ja panssariajoneuvojen tappioista on droonien aiheuttamia.

– On tärkeää huomioida, että etulinjan liikkeitä rajoittavat miinakentät, minkä lisäksi venäläisjoukkoja joudutaan hajauttamaan Ukrainan tykistön, raketinheitinten, ATACMS-ohjusten, Storm Shadow/SCALP-risteilyohjusten ja liitopommien uhkan vuoksi, Justin Bronk sanoo.

Jos Naton joukot varustettaisiin jättimäisellä drooniarsenaalilla perinteisten asejärjestelmien kustannuksella, olisi venäläisjoukkojen yhä helpompi välttää droonien aiheuttamia tappioita.

Bronk nostaa esiin viimeaikaisen huolen siitä, että ukrainalaisten droonioperaattorien tappiot ovat lisääntyneet kevään jälkeen merkittävästi. Droonien ohjauskeskuksia on paikannettu kolmiomittauksella ja niihin on sen jälkeen suunnattu iskuja tykistöllä, liitopommeilla ja räjähdelennokeilla.

Ukraina kärsii tappioita ja joutuu vetäytymään hitaasti huolimatta siitä, että maan asevoimat on maailman parhaimpiin lukeutuva droonien käyttäjä.

– Jos Nato-maiden pitää taistella tulevina vuosina suoraan Venäjän joukkoja vastaan, saavat ne vastaansa asevoimat, jolla on ollut vielä enemmän aikaa kohentaa jo nyt voimakkaita droonintorjuntakyvykkyyksiä. Tilanne olisi erilainen kuin Ukrainassa, jossa operatiivinen tilanne on jo nyt erittäin haastava, Bronk sanoo.

Just published via RUSI… I suspect this one may generate some strong opinions but I think it's an important set of factors for military planners especially in the Land domain to engage with:

NATO Should Not Replace Traditional Firepower with ‘Drones’https://t.co/MYmWSfGW1O

— Justin Bronk (@Justin_Br0nk) August 4, 2025