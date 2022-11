Varoitus Kremlin aikeista: Venäjä valmistelee provokaatioita

Kreml näyttää valmistelevan informaatio-operaatioita lavastettua hyökkäystä varten Venäjän Belgorodin alueella, kertoo Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW).

– Tarkoituksena on todennäköisesti saada takaisin julkinen tuki Ukrainan sodalle, ISW toteaa katsauksessaan.

Kremlin propagandistien kerrotaan alkaneen spekuloida sillä, että Ukrainan joukot pyrkivät hyökkäämään Belgorodin alueelle, joka sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa.

Joidenkin venäläislähteiden mukaan Venäjän joukkojen pitää vallata takaisin Ukrainan Harkovan alueella sijaitseva Kupjanskin kaupunki, jotta Ukrainan hyökkäyksen uhka voidaan minimoida.

Venäläiset sotabloggaajat ovat kritisoineet Venäjän sodanjohtoa asemien jättämisestä Vovtshanskissa Koillis-Harkovassa Venäjän vetäydyttyä alueelta syyskuussa.

ISW:n mukaan Venäjän väitteet Ukrainan välittömästä hyökkäyksestä Belgorodin alueelle ovat järjettömiä, ja niiden tarkoituksena on vain pelotella venäläisiä tukemaan sotaa.

– Ukrainalla ei ole strategista intressiä hyökätä Venäjälle eikä kykyä tehdä näin tällaisessa mittakaavassa. Ukrainan joukot jatkavat miehitettyjen asutuskeskusten vapauttamista Luhanskin alueen länsiosassa onnistuneen vastahyökkäykseen jälkeen Harkovan alueella.