Varoitus joulun liikenteeseen: Näin lumirintama etenee

Ilmatieteen laitos kehottaa autoilijoita varovaisuuteen joulun menoliikenteessä. Twitterissä julkaistu animaatio näyttää, kuinka lumirintama pyyhkäisee aatonaattona Suomen yli.

– Tänään sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli itään. Olomuoto on sadealueessa kovin vaihtelevaa, kuten animaatiosta näkyy, enimmäkseen kuitenkin lunta, jutun alta löytyvässä tviitissä sanotaan.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan maan eteläosassa on pilvistä, utuista ja ajoittain räntä- tai lumisadetta. Eteläisimmillä alueilla voi sataa myös vettä. Sää selkenee iltaa kohden. Lämpötila asettuu päivällä nollan ja neljän plusasteen tietämille, mutta illalla lämpö painuu yhden ja kahdeksan pakkasasteen välille.

Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päivällä myös pilvistä ja utuista. Lumisade voi olla sakeaa. Alueen pohjoisosissa on pääosin poutaa ja osaksi selkeää. Lämpötila on päivällä kahden ja kymmenen pakkasasteen välillä. Yöllä viilenee jopa viiteentoista pakkasasteeseen.

Lapissa on pilvistä ja alueen itäosissa esiintyy päivällä lumisadetta. Lapin länsiosassa on poutaa ja osaksi selkeää. Lämpötila asettuu kahdeksan ja kahdenkymmenen pakkasasteen välillä.