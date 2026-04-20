Korvaako vakuutus, jos kolaroi takatalvessa kesärenkailla?

Loppuviikoksi ennustettu takatalvi tuo mukanaan liukkaita teitä, mustaa jäätä sekä vesi- ja räntäsateita, jotka lisäävät onnettomuusriskejä. Moni on myös jo ehtinyt vaihtaa autonsa alle kesärenkaat.

Vakuutusyhtiö Turva suosittelee suunnitellun matkan siirtämistä tai julkisia kulkuvälineitä, jos autossa on jo kesärenkaat.

Kesärenkailla ajaminen takatalvessa ei kuitenkaan suoraan estä vakuutuskorvauksia onnettomuuksista.

– Kesärenkailla ajaminen ei automaattisesti estä korvausta, vaikka vahinko tapahtuisi talvisissa olosuhteissa talvikauden ulkopuolella. Vahingot käsitellään tapauskohtaisesti. Kuljettajan vastuulla on huolehtia siitä, että renkaat ovat lain vaatimassa kunnossa ja ajotapa tilanteeseen sopiva, kertoo Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio.

Laki ei kiellä kesärenkailla ajamista huhtikuusta alkaen, mutta vastuu renkaiden sopivuudesta vallitsevaan keliin on aina kuljettajalla.

Myös renkaiden kunnolla on Turvan mukaan iso merkitys turvallisuuden kannalta. Kesärenkaiden urasyvyyden on oltava vähintään 1,6 millimetriä, mutta turvallisuuden kannalta suositus on 4 millimetriä.

Renkaiden kunto on hyvä tarkistaa aina renkaanvaihdon yhteydessä, mutta myös sen jälkeen. Renkaiden vaihdon jälkeen on suositeltavaa tarkistaa pulttien kireys 50–100 ajokilometrin jälkeen.