Varoitus Hamasista: Taistelukykyä on jäljellä

Palestiinalainen äärijärjestö Hamas vapautti sunnuntaina kolme israelilaista panttivankia osana tulitaukosopimusta, jonka toivotaan lopettavan yli vuoden kestäneen sodan.

Seuraavien kuuden viikon aikana on määrä vapauttaa 30 muuta panttivankia vastineeksi siitä, että satoja palestiinalaisia vankeja päästetään vapaaksi Israelista.

Asiantuntijoiden mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole pystynyt toteuttamaan tavoitettaan Hamasin tuhoamisesta, vaikka järjestön toimintakyky on heikentynyt merkittävästi rajuissa taisteluissa ja ilmapommituksessa.

Tästä saatiin osoitus viikonloppuna, jolloin Hamasin asemiehet järjestivät paraatin Gazassa kannattajien hurratessa vieressä. Turkkilainen analyytikko Ibrahim Madhoun sanoo New York Timesille, että terroristijärjestö pyrkii viestimään omasta roolistaan sodan jälkeen.

– He viestivät, että Hamasin on pakko olla osa mitä tahansa tulevaisuuden järjestelyitä. Tai että sen kanssa on ainakin koordinoitava, Madhoun toteaa.

Hamasin hallitsemat mediat ilmoittivat tuhansien poliisien levittäytyvän ympäri Gazan kaistaletta turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi.

Alueen tulevaisuus on silti epäselvä. Israelin johto on sanonut, ettei se ole luopunut tavoitteesta tuhota Hamasin hallintoa ja sotilaallista siipeä. Sotatoimia uhataan jatkaa panttivankien vapauttamisen jälkeen.

– Aiomme saavuttaa sodan tavoitteet, Israelin ulkoministeri Gideon Saar sanoi sunnuntaina.

Israelin asevoimista on arvosteltu maan poliittista johtoa siitä, ettei Gazan vaihtoehtoiseen hallintoon luotu minkäänlaista suunnitelmaa.

Asiantuntijoiden mukaan Israelin olisi käytännössä vaikea jatkaa sotaa kansanvälisen paineen vuoksi. Hamasin täysi tuhoaminen vaatisi Gazan pitkäaikaista miehittämistä. Jerusalemin heprealaisen yliopiston tutkija Eyal Berelovich sanoo, että Hamasin kannalta olennaisin tavoite on selviytyä poliittisena toimijana.

– Jos he onnistuvat siinä, niin järjestö luultavasti yrittää palauttaa sotilaallisen voimansa uusilla joukoilla, tutkija sanoo Wall Street Journalille.