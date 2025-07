Varoitus sodasta Euroopassa – ”meidän on lyötävä Venäjä”

Länsi on tehnyt raskaan virheen osoittaessaan kärsivällisyyttä Vladimir Putinin aggressiivista politiikkaa kohtaan, arvioi nimekäs ranskalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Nicolas Tenzer blogissaan.

Hän huomauttaa Putinin syyllistyneen joukkomurhiin jo 25 vuoden ajan. Todellinen ongelma ei siis ole niinkään Moskovan röyhkeys, vaan läntisten johtajien lamaannuttava passiivisuus.

Lännen kyvyttömyys pysäyttää Vladimir Putinin hirmutekoja ilmentää Tenzerin mukaan pakoa todellisuudesta, mutta myös silkkaa pelkoa, jota Putin omissa peliliikkeissään häikäilemättömästi hyödyntää.

– Hän käyttää sitä hyväkseen, koska hänen sallitaan niin tehdä, Pariisin perinteikkäässä Sciences Po -yliopistossa ja CERAP-ajatushautomossa työskentelevä Tenzer sanoo.

Hän arvostelee voimakkaasti Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman suosimaa strategisen kärsivällisyyden käsitettä, joka on pikemminkin todellisen strategian vastakohta.

– Tällainen kärsivällisyys ei ole mitään muuta kuin sumuverho johtajien omien laiminlyöntien peittämiseksi historian edessä. Myöhemmin siitä saattaa tulla heidän hautansa, hän toteaa.

Vain Ukraina ja harvalukuinen sen tietyt läntiset liittolaiset ovat Nicolas Tenzerin mielestä osoittaneet aitoa kykyä strategiseen ajatteluun. Hän uskoo ukrainalaisten ymmärtävän, että heidän puolustustaistelunsa onnistuminen ratkaisee viime kädessä koko Euroopan kohtalon useiden muiden maiden tyytyessä tyhjiin retorisiin julistuksiin.

Vaikka yhä useampi läntinen johtaja on lopulta käsittänyt, että Vladimir Putin pyrkii Ukrainan valtion totaaliseen tuhoon ja ukrainalaisten joukkotuhontaan, konkreettiset ja kouriintuntuvat vastatoimet loistavat Tenzerin mukaan yhä poissaolollaan. Pakotteiden kiristämisessä edetään hapuilevin askelin, ja toiveet neuvotteluratkaisusta ovat vaarallista illuusiota.

– Teeskennelty diplomatia sivuuttaa järjen ja antaa tilaa hirviöiden nousulle, Tenzer varoittaa.

Euroopassa on hänen mukaansa tapahtunut kiistatonta edistystä. Aseapu Ukrainalle on lisääntynyt, puolustusteollinen yhteistyö on tiivistynyt ja Venäjän hyökkäysrikosten käsittelemiseksi on perustettu erityistuomioistuin. Kaikki tämä on kuitenkin tapahtunut sietämättömän hitaasti.

– Asia, jota eurooppalaiset eivät varsinkaan näytä ymmärtävän, on se, että aika on yksinkertaisesti loppumassa kesken, hän painottaa.

Vallitsevassa tilanteessa lännen olisi Tenzerin mielestä asetuttava puolustamaan koko Ukrainan ilmatilaa ja varauduttava jopa suoriin iskuihin Venäjän alueelta operoivia asejärjestelmiä vastaan. Tällainen pelotevaikutus olisi pitänyt hänen mukaansa luoda jo sodan alussa.

– Emme olisi vain säästäneet kymmeniä tai satoja tuhansia ihmishenkiä, vaan myös vahvistanet omaa turvallisuuttamme, hän toteaa.

Ellei Venäjää lyödä Ukrainan maaperällä nyt, on hänen mukaansa ilmeistä, että Eurooppa häviää seuraavan sodan.

– Meidän ei ole lyötävä Venäjää Ukrainassa vain ukrainalaisten vuoksi, vaan myös meidän itsemme tähden, hän tähdentää.