Varoitus Donald Trumpille: Tämä ei toimi neuvotteluissa

Toisen toimikautensa Yhdysvaltain presidenttinä aloittaneen Donald Trumpin viimeisimmät lausunnot Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta sisältävät venäläistutkija Tatjana Stanovajan mukaan merkittäviä ongelmia.

– Ensinnäkin Trump on vakuuttunut siitä, että Vladimir Putinilla ”ei mene kovin hyvin”, millä hän viittaa Venäjän talouden huonoon tilaan. Tämä näkökulma on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä Putin maansa talouden tilasta ajattelee, tutkija kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ranskassa asuva ja työskentelevä Tatjana Stanovaja on Carnegie-ajatushautomon Venäjän ja Euraasian tutkimuskeskuksen vanhempi tutkija ja Venäjä-tutkimukseen erikoistuneen arvostetun R.Politik-konsulttiyhtiön perustaja.

– Putinin mielestä talous ei vain toimi hyvin, vaan antaa jopa aihetta ylpeyteen erityisesti länsimaisiin talouksiin verrattuna. Hän ei siis pidä taloustilannetta tekijänä, joka pakottaisi hänet neuvottelemaan Ukrainasta, Stanovaja toteaa.

– Vaikka olettaisimme rahoitus- ja taloustilanteen sata kertaa huonommaksi kuin se on, Putin ei silti näkisi sitä perusteena myönnytyksille. Putin korostaa usein, kuinka ”tehokas” ja ”kestävä” Venäjän talous on etenkin suhteessa siihen, mitä hän pitää länsimaisten talouksien puutteina, Stanovaja painottaa.

Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että jos Donald Trump kuvittelee talouden ajavan Kremlin neuvottelupöytään, hän epäonnistuu varmasti.

– Toiseksi Trump luulee, että sodan lopettaminen on Putinille päämäärä sinänsä. Siinä hän on väärässä. Putinin todellisena tavoitteena on taata ”ystävällismielinen Ukraina”, ja hän uskoo voivansa saavuttaa tämän tavoitteen ennemmin tai myöhemmin Yhdysvaltojen politiikasta riippumatta, Stanovaja sanoo.

– Kyse on viime kädessä siitä, kuinka paljon Venäjä on valmis maksamaan ”ystävällismielisen Ukrainan” saavuttamisesta. Rauhansopimus Venäjän sanelemin ehdoin säästäisi paljon resursseja, mutta jos sellaista sopimusta ei synny, Putin on valmis taistelemaan niin kauan kuin on tarpeen, Stanovaja arvioi.

Ainoa muuttuja on hänen mukaansa konfliktin intensiteetti. Venäjä ei voi ylläpitää nykyistä hyökkäystahtiaan eikä sillä ole varaa käynnistää laajamittaisia hyökkäyksiä suurkaupunkeihin. Putin kuitenkin uskoo kykenevänsä ylläpitämään sotilaallista painetta, kunnes Kiova lopulta antautuu.

Jos Kreml tekee sen johtopäätöksen, että Trumpilta ei ole luvassa Venäjän kannalta suotuisaa sopimusta, se todennäköisesti keskittyy konfliktin pitkittämiseen, Stanovaja ennustaa. Tavoitteena olisi heikentää Ukrainaa siinä määrin, että edes Yhdysvaltojen antama apu ei sitä enää pelasta.

– Venäjän johdossa monet itse asiassa jo toimivat tämän oletuksen pohjalta ja pitävät sitä Venäjän strategian perustana, hän varoittaa.

