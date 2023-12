Varoitus aseviennistä – kenelle Pohjois-Korea myy ydinteknologiaa?

Arvostettu brittiläinen turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä ajatushautomo RUSI kehottaa kiinnittämään huomiota Pohjois-Korean toimiin nykyisessä maailmantilanteessa. Pahimmassa tapauksessa kommunistinen diktatuuri voi myydä esimerkiksi ydinteknologiaa eteenpäin, ajatushautomosta varoitetaan. RUSI on julkaissut aiheesta hiljattain raportin.

– Kuinka todennäköistä on, että Pohjois-Korea myy ohjus- ja ydinteknologiaansa eteenpäin? Mitä teknologiaa on myynnissä ja kenelle, ajatuspaja kysyy julkaisussaan X- viestipalvelussa.

Maailman eristäytyneimpiin maihin kuuluva Pohjois- Korea on jo vuosia uhmannut YK:n pakotteita ohjus- ja ydinkokeillaan. YK:n turvallisuusneuvosto on muun muassa asettanut päätöslauselman 1718, jolla on vaadittu sekä ohjus- että ydinkokeiden lopettamista.

Nyt geopoliittinen asetelma on muuttunut esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Asiantuntijat ovat arvioineet uuden tilanteen luovan uusia mahdollisuuksia Pohjois-Korealle teknologian ja aseiden myynnin osalta. Ruotsin ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Benjamin Katzeff Silberstein kuvaili syyskuussa Pohjois-Korean aseteollisuutta ”varsin laajaksi”.

Uhkana on asiantuntijoiden mukaan se, että teknologian yhä laajempi myynti vaarantaa YK:n turvallisuusneuvoston pakotejärjestelmän. Pohjois-Korean toiminta uhkaa johtaa dominoefektiin, jossa yhä useampi taho ryhtyy vastustamaan kansainvälisiä säädöksiä ja pakotteita.

RUSI:n tutkimusartikkelin mukaan Pohjois-Korea ylläpitää todennäköisesti kytköksiä ainakin Iranin ja Syyrian kanssa. Pohjois-Korean ydinteknologian leviämistä tulisi ennaltaehkäistä hyvissä ajoin, asiantuntijat kehottavat. Venäjän hyökkäyssodan myötä kommentaattorit ovat viitanneet ”uuteen pahan akseliin”, johon kuuluvat Pohjois-Korean ja Iranin lisäksi myös Venäjä ja Kiina.

Syyskuussa 2023 Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-Un matkusti Venäjälle tapaamaan presidentti Vladimir Putinia.Yhtenä tapaamisen aiheena uskotaan olleen ydinteknologia.

