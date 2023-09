Asiantuntija: Tätä Venäjä haluaa Pohjois-Korealta

Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisessa Vladivostokissa tullaan todennäköisesti keskustelemaan ammuksista, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun opettaja, everstiluutnantti Johan Huovinen Dagens Nyheterille. Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-Un tapaa Vladimir Putinin myöhemmin syyskuussa, ja Yhdysvallat on jo etukäteen varoittanut Kimiä ryhtymästä asekauppoihin Venäjän kanssa.

Huovisen mukaan Venäjä tuskin tulee ostamaan Pohjois-Korealta aseita ja ammuksia, vaan maat tulevat todennäköisesti käymään vaihtokauppaa keskenään. Venäjä voi tarjota maailman sulkeutuneimpiin maihin lukeutuvalle Pohjois-Korealle muun muassa elintarvikkeita, siviiliajoneuvoja ja pitkän kantaman ohjusten teknistä asiantuntemusta, hän sanoo.

– Pohjois-Korealla ei ole nykyaikaisia panssarivaunuja, ei hävittäjiä, ei ilmatorjuntaa. Venäjällä on pulaa ammuksista, ja uskoakseni pohjoiskorealaiset voivat tarjota sitä.

Pohjoiskorealaisilla on omaa ammustuotantoa, minkä lisäksi maan varastoista löytyy myös runsaasti neuvostoliittolaisia ammuksia. Venäläiset tarvitsevat ammuksia etenkin tykistö- ja ohjusjärjestelmiinsä, Huovinen sanoo. Johtajien tapaaminen kielii hänestä Venäjän sodankäynnin haasteista.

– Se on osoitus siitä, että Venäjällä on ongelmia ammustuotannon kanssa sekä siitä, että he ovat menettäneet paljon ammuksiaan. He ovat käyttäneet Ukrainassa paljon tulivoimaa ja tyhjentäneet useita varastoja.

Ruotsin ulkopoliittisen instituutin asiantuntijan Benjamin Katzeff Silbersteinin mukaan Pohjois-Korean aseteollisuus on varsin laajaa. Maalla voi tulevaisuudessa olla kykyä tuottaa nopeasti Venäjän käyttöön vähemmän kehittyneitä asejärjestelmiä, hän toteaa.

– Vahva etu on myös se, että Pohjois-Korean asejärjestelmät pohjautuvat aina neuvostoliittolaisiin malleihin, joihin on Venäjällä totuttu.