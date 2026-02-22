Ajokeli on sunnuntaina paikoin todella huono

Vaikka sakea lumisadealue maan itäosassa ja Kainuussa liikkuu päivän aikana Venäjän puolelle, varoittaa Ilmatieteen laitos ajokelin olevan paikoin vielä ”todella huono”. Fintrafficin kartalla ajokeli on lähes koko maassa huono, Itä-Suomessa jopa erittäin huono. Fintrafficin varoitus huonosta ajokelistä maan itäosassa on voimassa ainakin klo. 14 asti.

Ilmatieteen laitos on antanut vaarallisen liikennesään varoituksen Pohjois- ja Etelä-Savoon, Pohjois- ja Etelä-Karjalaan sekä Kymenlaaksoon. Mahdollisesti vaarallisen liikennesään varoitus oli aamupäivällä voimassa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kainuussa.

Foreca arvioi perjantaina lunta kertyvän sunnuntain aikana lumisateisilla alueilla pääasiassa 2–10 senttimetriä. Lännessä ja pohjoisessa sunnuntai on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen ja poutainen.

Forecan mukaan maanantain vastainen yö on poutainen ja kylmä. Pakkasta on yöllä maan etelä- ja keskiosassa 10–20 ja pohjoisosassa 15–25 astetta, meteorologit arvioivat.