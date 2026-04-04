Suomeen iskee sadesää

Viikonvaihteesta on näillä näkymin tulossa sateinen ja tuulinen matalapaineen keskuksen levitessä Suomen ylle, kertoo Foreca sääennusteessaan.

Lauantaina hajanaisia sateita on luvassa maan eteläosissa, mutta päivän edetessä ne leviävät myös maan keskiosiin. Muualla maassa päästään lauantaina vielä nauttimaan poutaisesta ja laajalti aurinkoisesta säästä.

Sunnuntaina pilvisyys yleistyy myös pohjoisessa ja hajanaisia sadekuuroja on luvassa siellä täällä. Pohjoisessa sade voi tulla myös lumena tai räntänä. Pääosin sää on kuitenkin vielä poutainen.

Sunnuntai-iltaa kohden Lounais-Suomeen leviää kuitenkin uusi sadealue, ja yön lähestyessä luvassa on sateita maan etelä- ja keskiosissa.

Maanantain vastaisena yönä ja maanantaina sateet levittäytyvät koko maahan. Varhain aamulla sekä illalla sateet voivat tulla maan etelä- ja keskiosissa myös räntänä. Tuuli on puuskaista, ja koko maassa on syytä varautua liukkaaseen ajokeliin.

Elohopea jäänee maanantaihin asti koko maassa 1 ja 9 asteen tuntumaan.

Synkkä sää ei kuitenkaan kestä kovin kauaa, sillä ennuste povaa alkavalle viikolle vähitellen vahvistuvaa korkeapainetta, joka kääntänee sään poutaisempaan ja aurinkoisempaan suuntaan. Sen sijaan lämpötiloissa suurta nousua ei ole vielä luvassa.