Viikko alkaa sateisissa merkeissä – myrskyä ei kuitenkaan luvassa

Pääsiäistä on vietetty pääosin harmaissa merkeissä, ja varoituksia huonosta ajokelistä on jo annettu pääsiäisen paluuliikenteeseen. Forecan tuoreimman ennusteen mukaan sää tulee maanantaina olemaan pilvistä ja vesisateista lähes koko maassa, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia. Päivälämpötila liikkuu 3-7 asteen haarukassa.

Ruotsin yllä jylläävä myrskymatalapaine ei sellaisenaan kuitenkaan Suomeen saavu, vaan se heikentyy tavanomaiseksi matalapaineeksi.

Tiistaiaamuksi on luvassa paikallisia vesisateita lounasrannikkolle ja maan itäosaan, mutta sää poutaantuu kuitenkin päivän mittaan. Päivälämpötila on 5-9 astetta. Tiistaista alkaen viikko etenee yhä aurinkoisemmassa säässä. Korkeapaine vahvistuu Suomen yllä keskiviikkona, ja loppuviikko on poutainen koko maassa. Korkeapainesää näyttäisi jatkuvan vielä ensi viikon jälkeenkin.

Forecan mukaan sää ei alkavalla viikolla kuitenkaan tule olemaan erityisen lämmintä. Yli kymmenen asteen lukemat ovat todennäköisempiä vasta ensi viikonloppuna.