Viikko alkaa sateisissa merkeissä – myrskyä ei kuitenkaan luvassa

Alkuviikon jälkeen Suomeen on luvassa korkeapainesäätä.
Viikko alkaa sateisissa merkeissä. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO
Viikko alkaa sateisissa merkeissä. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Pääsiäistä on vietetty pääosin harmaissa merkeissä, ja varoituksia huonosta ajokelistä on jo annettu pääsiäisen paluuliikenteeseen. Forecan tuoreimman ennusteen mukaan sää tulee maanantaina olemaan pilvistä ja vesisateista lähes koko maassa, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia. Päivälämpötila liikkuu 3-7 asteen haarukassa.

Ruotsin yllä jylläävä myrskymatalapaine ei sellaisenaan kuitenkaan Suomeen saavu, vaan se heikentyy tavanomaiseksi matalapaineeksi.

Tiistaiaamuksi on luvassa paikallisia vesisateita lounasrannikkolle ja maan itäosaan, mutta sää poutaantuu kuitenkin päivän mittaan. Päivälämpötila on 5-9 astetta. Tiistaista alkaen viikko etenee yhä aurinkoisemmassa säässä. Korkeapaine vahvistuu Suomen yllä keskiviikkona, ja loppuviikko on poutainen koko maassa. Korkeapainesää näyttäisi jatkuvan vielä ensi viikon jälkeenkin.

Forecan mukaan sää ei alkavalla viikolla kuitenkaan tule olemaan erityisen lämmintä. Yli kymmenen asteen lukemat ovat todennäköisempiä vasta ensi viikonloppuna.

Ajokelistä huono osassa maata – tältä näyttää pääsiäisen paluuliikenteen sää
Odotettavissa on räntä-ja lumisateita.
Suomeen iskee sadesää
Maanantaina taivaalta tulee vettä koko maassa.
Tältä näyttää vappuviikon sää, luvassa kostea käänne
Huhtikuu alkaa keväisessä säässä. Sitten tapahtuu kostea käänne.
