Ajokelistä huono osassa maata – tältä näyttää pääsiäisen paluuliikenteen sää

Sää on tänään yleiskuvaltaan pilvinen ja paikoin tulee vesi-, tihku- tai räntäsadetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Illalla Suomeen yltää laaja matalapainealue sateineen, ja räntä- ja lumisadealue liikkuu lännestä alkaen koko maan halki kohti koillista. Lumisateen myötä ajokeli voi heikentyä sunnuntain ja maanantain välisen yön sekä maanantaiaamun ajaksi, mikä vaikuttaa pääsiäisen paluuliikenteeseen.

Ajokelin odotetaan olevan huono ainakin Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa,Kainuussa,Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Keski-Pohjanmaalla.

– Varsinkin maan keski- ja pohjoisosassa matkustavilla kannattaa olla vielä talvirenkaat alla, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen.

Lämpötilat ovat huhtikuun alussa ajankohtaan nähden melko tavanomaisia. Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat huhtikuun alussa tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa 4‒7 astetta, pohjoisosassa -2:n ja +4 asteen välillä.