Ajokelistä huono osassa maata – tältä näyttää pääsiäisen paluuliikenteen sää

Odotettavissa on räntä-ja lumisateita.
Varsinkin maan keski- ja pohjoisosassa matkustavilla kannattaa olla vielä talvirenkaat alla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Varsinkin maan keski- ja pohjoisosassa matkustavilla kannattaa olla vielä talvirenkaat alla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Sää on tänään yleiskuvaltaan pilvinen ja paikoin tulee vesi-, tihku- tai räntäsadetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Illalla Suomeen yltää laaja matalapainealue sateineen, ja räntä- ja lumisadealue liikkuu lännestä alkaen koko maan halki kohti koillista. Lumisateen myötä ajokeli voi heikentyä sunnuntain ja maanantain välisen yön sekä maanantaiaamun ajaksi, mikä vaikuttaa pääsiäisen paluuliikenteeseen.

Ajokelin odotetaan olevan huono ainakin Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa,Kainuussa,Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Keski-Pohjanmaalla.

– Varsinkin maan keski- ja pohjoisosassa matkustavilla kannattaa olla vielä talvirenkaat alla, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen.

Lämpötilat ovat huhtikuun alussa ajankohtaan nähden melko tavanomaisia. Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat huhtikuun alussa tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa 4‒7 astetta, pohjoisosassa -2:n ja +4 asteen välillä.

Viikko alkaa sateisissa merkeissä – myrskyä ei kuitenkaan luvassa
Alkuviikon jälkeen Suomeen on luvassa korkeapainesäätä.
Suomeen iskee sadesää
Maanantaina taivaalta tulee vettä koko maassa.
Tältä näyttää vappuviikon sää, luvassa kostea käänne
Huhtikuu alkaa keväisessä säässä. Sitten tapahtuu kostea käänne.
