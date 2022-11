Varastettua pesukarhua mainostetaan Venäjällä voiton symboliksi

Venäläismiehittäjien Ukrainan Hersonin eläintarhasta varastamaa pesukarhua esitellään Venäjän valtion mediassa ”venäläisten laskuvarjosotilaiden voittojen symbolina”.

Pesukarhusta on kerrottu esimerkiksi Rossija 1:n lähetyksessä Kostromaa koskevassa aluereportaasissa. Ukrainassa sotiva Venäjän laskuvarjojoukkojen eli VDV:n 331. rykmentti on sijoitettu Kostromaan. Uutistenlukija kertoo videolla (alla), että ”evakuoitu” pesukarhu ei olekaan aiemmista tiedoista poiketen päätynyt eläinpuistoon Krimille vaan elää nyt laskuvarjosotilaiden kanssa.

Uutisessa kerrotaan, että pesukarhulla on nykyisin oma Telegram-kanava ja suitsutetaan eläimen saamaa kansainvälistä huomiota. Sitä ei kerrota, että pesukarhu on esitetty maailman mediassa lähinnä esimerkkinä venäläisten miehittäjien ryöstelystä Ukrainassa.

Propagandapätkässä kerrotaan, että sotilaat kutsuvat pesukarhua Hersoniksi. Sen nimissä tehdyissä somepäivityksissä laskuvarjosotilaat ovat ”raidallisia ystäviä”.

– Syötämme hänelle joka päivä tuoretta kalaa ja pähkinöitä sekä makeaa ja viinirypäleitä. Hän on poterossa kanssamme, laskuvarjomies sanoo videolla.

Toinen sotilas taas esittelee pesukarhulle eli ”rakkaalle ystävälle ja veljelle” tehtyjä venäläisten laskuvarjosotilaiden sinivalkoraidallisia aluspaitoja eli telnjashkoja.

Venäläisuutisen puhe laskuvarjosotilaiden voitoista on sekin hieman harhaanjohtavaa. Voittoja VDV ei nimittäin ole pahemmin Ukrainassa nähnyt. Venäjän asevoimien eliittinä pidetyt laskuvarjojoukot ovat kokeneet tiettävästi raskaita tappioita rintamalla.

Britannian tiedustelu arvioi jo alkukesästä VDV:n olleen mukana ”monissa huomattavissa taktisissa epäonnistumisissa” Ukrainassa. Esimerkkeinä mainittiin tuolloin epäonnistunut yritys edetä Kiovaan Hostomelin lentokentän kautta maaliskuussa, pysähtyneet operaatiot Izjumissa huhtikuussa ja Donetsin epäonnistunut ylitys toukokuussa.

Venäjä on myös tunnetusti käyttänyt VDV:n joukkoja tehtävissä, joihin ne eivät sovellu. Laskuvarjojoukkoja on esimerkiksi lähetetty toistuvasti raskasta aseistusta ja kalustoa vaativiin hyökkäyksiin. Kevyesti varustetut laskuvarjojoukot ovat kokeneet näissä kovia tappioita.

Just when you thought Russian TV could no longer surprise you, they produce this

Rossiya 1's regional news slot in Kostroma has aired a report on the raccoon "evacuated" (stolen) from Kherson zoo, which they say is becoming a "symbol of our paratroopers and their victories" pic.twitter.com/MGVXsYxiUa

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 22, 2022