Varasitko matkan tältä sivulta? Tietosi ovat voineet vuotaa

Suosittu hotellivaraussivusto Booking.com on joutunut tietomurron kohteeksi, jonka seurauksena asiakkaiden tietoja on päätynyt vääriin käsiin. Asiasta kertoo brittilehti Guardian.
Tietomurto paljastui, kun sivusto havaitsi epäilyttävää toimintaa, joka kohdistui asiakkaiden varaustietoihin.
Booking.com kertoo olleensa yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita tietovuoto koskee.
Sivusto ei paljasta, kuinka monta asiakasta tietovuoto koskee. Vuotaneiden tietojen joukossa on varaustietoja, kuten varauksen yhteydessä annettavia yhteystietoja. Booking.comin mukaan tietovuodossa ei päästy käsiksi asiakkaiden maksutietoihin.
Booking.com on kansainvälisesti toimiva hotellivaraussivusto, joka työllistää maailmanlaajuisesti noin 24 000 ihmistä.
