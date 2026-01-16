Varapuhemies häirinnästä SDP:ssa: Viheliäinen vääryys

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.) pitää hyvänä asiana sitä, että häirintä ja epäasiallinen käytös eduskunta-avustajia kohtaan nousi julkisuuteen kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kommenttien vuoksi.

– Kyseessä on viheliäinen vääryys, koska läheskään kaikki kaltoin kohdellut eivät vie asiaa eteenpäin. Sellaista, josta ei tiedä, on vaikea korjata, Filatov kirjoittaa blogissaan.

Hän toteaa, että ehkä julkinen keskustelu antaa rohkeutta epäasiallista kohtelua kohdanneelle ilmoittaa asiasta eteenpäin. Samalla se haastaa hänen mukaansa parantamaan ilmoittamis- ja puuttumismenetelmiä ja ennaltaehkäisyä.

Filatov pohtii, miksi miksi häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä on vaikea ilmoittaa.

– Olipa sitten kyse eduskunnasta tai mistä tahansa työpaikasta. Syitä on monia. Kyse on varsin henkilökohtaisesta asiasta. Asiaan liittyy häpeää ja syyllistämistä. Ehkä myös epävarmuutta siitä, mikä on häirintää. Huolta, että ilmoittaminen leimaa ja haittaa omaa uraa ja niin edelleen, hän kirjoittaa.

Yleisin syy hänen mukaansa lienee pelko.

– Häirintää kokeva voi pelätä leimautumista hankalaksi, urakehityksen hidastumista tai työtehtävien muuttumista. Jos häiritsijä on esihenkilö tai vaikutusvaltaisessa asemassa, ilmoittaminen voi tuntua vielä vaikeammalta. Moni pelkää, ettei häntä uskota tai että kokemusta vähätellään, Filatov kirjoittaa.

Varapuhemiehen mukaan häirintätilanteiden varalle pitää olla ennalta sovittu toimintamalli. Siinä pitää olla kuvattuna, miten asia viedään eteenpäin, kehen voi olla yhteydessä ja miten tilannetta selvitetään.

– Kun prosessi on selkeä, häirintää kokevan ei tarvitse jäädä yksin tai epätietoisuuden varaan, hän kirjoittaa.

– Mitä aikaisemmin epäasialliseen käytökseen puututaan, sitä helpompi tilanne on ratkaista. Pieniltäkin tuntuvat kommentit tai teot voivat ajan myötä kasvaa vakavaksi ongelmaksi.

