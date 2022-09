Venäläiset pudottivat aseensa ja pakenivat polkupyörillä

Vapautetun Zaliznychnen kylän asukkaat kertovat The Washington Postille Venäjän joukkojen kaoottisesta pakenemisesta.

– He vain pudottivat kiväärinsä maahan, kuvailee Olena Matvienko miehittäjän sotilaiden perääntymistä.

Asukkaiden mukaan Ukrainan joukkojen lähestyminen kylää kohti sai venäläiset epätoivoisiksi. Jotkut asukkaat kuulivat radiosta, kuinka sotilaat anelivat joukkojensa komentajilta kuljetusta pois alueelta.

Komentajien kerrotaan vastanneen, että sotilaat ovat omillaan eikä apua ole tulossa. Lopulta sotilaat päättivät kyläläisten mukaan naamioitua siviileiksi.

– He tulivat taloihimme ottamaan vaatteita, jotta lennokit eivät näe heitä sotilasasuissa. He ottivat polkupyörämme, Matvienko kertoo sotilaiden paosta.

"Half of the soldiers fled in their vehicles in the first hours of the offensive, they said. Those stranded grew desperate. Some residents overheard their radio pleas to unit commanders for someone to come get them. 'They said, ‘You’re on your own,’"https://t.co/f1MXe7IwxI pic.twitter.com/UAOhCBJ6ob

— Rob Lee (@RALee85) September 12, 2022