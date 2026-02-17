Vapaaehtoiset F-16-lentäjät ulkomailta suojaavat Kiovaa

Ukraina on viime viikkoina muodostanut F-16-laivueen, johon ensimmäistä kertaa kuuluu lentäjiä Yhdysvalloista ja Alankomaista, kertovat Moscow Times sekä ranskalainen tiedustelualan erikoisjulkaisu Intelligence Online. Yksikkö on onnistuttu muodostamaan tähän saakka tyystin salassa, syynä erityisesti se että uusien hävittäjien asianmukainen toiminta on haluttu varmistaa. Laivueen nykyinen tehtävä on suojata Venäjän suurten ilmaiskujen kohteena jatkuvasti olevan Kiovan taivasta.

Ukrainaan saapuneiden yhdysvaltalaisten lentäjien joukossa on Afganistanissa ja Lähi-idässä taistelleita veteraaneja. Hollantilaiset ovat tuoneet maahan lentäjiä, jotka ovat erikoistuneet nykyaikaisiin taktisiin ilmataistelutekniikoihin ja huipputeknologisiin ilmaoperaatioihin. Intelligence Onlinen mukaan ulkomaiset lentäjät ovat allekirjoittaneet Ukrainan asevoimien kanssa määräaikaiset sopimukset, jotka mahdollistavat puolen vuoden välein tapahtuvan rotaation sekä mahdollisuuden jatkaa sopimusta. Näillä lentäjillä ei ole virallista sotilasarvoa Ukrainan armeijassa, eivätkä heitä löydy henkilöstöluetteloista tai mistään julkisista lähteistä.

Ukraina käyttää länsimaiden lahjoittamia F-16-hävittäjiä ainakin venäläisten Kalibr- ja Kh-101-risteilyohjusten sekä Geran-5-lennokkien torjuntaan Toisin kuin ukrainalaiset lentäjät, nämä länsimaiset lentäjät ovat taitavia huipputeknologisten laitteiden kuten Sniper-nimisen maalinosoitusjärjestelmän käytössä. Tämä Lockheed Martinin kehittämä järjestelmä mahdollistaa tarkan pitkän kantaman havainnoinnin, seurannan ja laserohjauksen maaleihin kuten Venäjän lennokkeihin päivällä ja yöllä säästä riippumatta.

Ensimmäiset tiedot Ukrainan ilmavoimien tavoitteista tehdä sopimuksia ulkomaisen henkilökunnan, erityisesti lentäjien ja teknikkojen, kanssa ovat vuodelta 2023. Vuonna 2024 Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Graham totesi Kiovassa vieraillessaan, että Ukraina voisi palkata kokeneita amerikkalaislentäjiä ohjaamaan F-16-hävittäjiä ukrainalaisten asiantuntijoiden koulutuksen aikana.

– Ukrainalaiset etsivät Nato-maista valmiiksi ammattitaitoisia, eläkkeellä olevia lentäjiä avustamaan heitä, kunnes Ukraina saa koulutettua omat lentäjänsä, Graham sanoi.

Titoja ulkomaisista lentäjistä Ukrainan asevoimissa ei ole vahvistettu virallisesti.