Venäjä toi jättimäisen maadroonin rintamalle – havainto Harkovassa

Miehittämätöntä maa-ajoneuvoa voidaan käyttää muun muassa miinanraivauksessa.
Linja-autoja Harkovassa helmikuun 4. päivänä. AFP / LEHTIKUVA / IVAN SAMOILOV
  • | Julkaistu 9.4.2026
  • 20:11
  • | Päivitetty 9.4.2026
  • 20:18

Ukrainan joukot havaitsivat Itä-Ukrainan Harkovan suunnalla ensimmäisen kerran valtavan kokoisen venäläisen maadroonin rintamakäytössä.

Asiasta kertoo Ukrainan 11. armeijakunta Telegramissa.

Suuri maadrooni esiteltiin julkisuudessa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024 miinanraivaukseen tarkoitettuna laitteena.

Se on 3,8 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä. Maadrooni painaa 1 350 kiloa.

– Samaan aikaan sen suuri koko voi olla merkittävä haitta: Se on selvästi näkyvissä, ja se on lähes henkilöauton kokoinen, mikä vaikeuttaa sen naamioimista maastoon, 11. armeijakunta toteaa.

Jättidroonin sanotaan tukeneen venäläisten logistisia operaatioita.

Ukrainan eteläisellä rintamalla taistelut ovat muuttuneet hajanaisiksi ja vaikeasti hallittaviksi, vaikka maan asevoimat kertoo saavuttaneensa aloitteen.Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän joukkojen kerrotaan etsivän jatkuvasti uusia läpimurtokohtia ja valmistelevan uusia hyökkäyksiä keväälle.

