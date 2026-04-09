Varoitus rintamalta: Venäjä etsii läpimurtoa

Ukrainan eteläisellä rintamalla taistelut ovat muuttuneet hajanaisiksi ja vaikeasti hallittaviksi, vaikka maan asevoimat kertoo saavuttaneensa aloitteen.

Kyiv Independentin mukaan Venäjän joukot etsivät jatkuvasti uusia läpimurtokohtia ja valmistelevat uusia hyökkäyksiä keväälle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainalaisjoukot ovat helmikuusta lähtien vallanneet takaisin yli 480 neliökilometriä, mutta rintamalinja on samalla hämärtynyt laajaksi ”harmaaksi vyöhykkeeksi”, jossa molemmat osapuolet operoivat droonien varassa.

– En kutsuisi tätä vastahyökkäykseksi, koska silloin he vetäytyisivät ja me etenisimme. Mutta he eivät ole menossa minnekään, miehittämättömien järjestelmien 423. pataljoonan komentaja Vitalii Tshekan sanoo.

Rintamalla sodankäynti on muuttunut lyhyessä ajassa. Ukrainan joukot nojaavat yhä enemmän drooneihin, jotka tiedustelevat, iskevät ja tukevat jalkaväkeä. Niin sanottu ”tappovyöhyke” määrittää taistelua. Se tarkoittaa aluetta, jossa räjähdelennokit pystyvät tuhoamaan lähes kaiken.

– Teemme kaiken, etteivät venäläiset tunne oloaan turvalliseksi missään suojassa. Tämä on päätehtävämme, droonipilotti Oleksandr sanoo.

Lennokkeihin on kehitetty uudenlaisia räjähteitä, kuten suojarakenteita läpäiseviä ”Keihäitä”. Samalla droonien määrä molemmin puolin kasvaa.

Venäjä etenee pienin askelin

Vaikka Ukraina on ottanut aloitteen, eivät Venäjän etenemisyritykset ole pysähtyneet. Hyökkäykset ovat muuttuneet hajautetuiksi ja perustuvat heikkojen kohtien etsimiseen.

Poimintoja videosisällöistämme

– Venäläiset etenevät kuin vesi. Jos jossain ei ole puolustusta, he tulevat läpi, sotilas sanoo.

Yksittäiset sotilaat ja pienet ryhmät voivat tunkeutua syvälle Ukrainan selustaan. Laajamittaisena tämä voisi horjuttaa puolustusta merkittävästi. Perinteinen kalusto, kuten yhdysvaltalaiset Bradley-taisteluajoneuvot, on yhä käytössä, mutta niiden rooli on muuttunut.

FPV-drooneista on tullut suurin uhka panssareille, ja ajoneuvoja käytetään lähinnä joukkojen kuljettamiseen ja evakuointiin.

– Tärkeintä on mennä, tehdä tehtävä ja palata, sanoo Bradley-komentaja Vitalii.

Ukrainan puolustuksen kestävyys riippuu yhä enemmän drooniyksiköistä. Kun ne toimivat, hyökkääjä kärsii raskaita tappioita. Jopa 95 prosenttia hyökkäävistä sotilaista eliminoidaan ennen Ukrainan puolustusasemia.

Keväästä odotetaan ratkaisevaa

Mainos - sisältö jatkuu alla

Etelärintamalla Huljaipolen alue on yksi rintaman vaarallisimmista kohdista. Venäjä ei ole onnistunut hyökkäyksissään, mutta paine jatkuu. Komentajien mukaan vastassa on kolme rynnäkkörykmenttiä, prikaati, merijalkaväen sotilaita ja panssarirykmentti.

– Emme ole suurimpia yksiköitä, mutta yritämme pidätellä heitä, sanoo pataljoonan komentaja Ivan Kozin.

Ukrainassa kehitetään jo seuraavaa askelta eli drooneja, joita voidaan ohjata kaukaa Starlink-yhteyden kautta. Tulevaisuudessa ne voisivat toimia täysin autonomisesti. ”Tappovyöhykettä” voidaan tällöin laajentaa kymmeniin kilometreihin.