Vankileiri kuin vuonna 1945: Venäjän sotilaat sullotaan Siperiaan

Kemerovon oblastissa eteläisessä Siperissa sijaitseva vankileiri on sijoitettu Kuzbassin 74. moottoroidun jalkaväkiprikaatin yhteyteen. Käytännössä se on telttaleiri, jossa pidetään sekaisin aseista kieltäytyneitä sotilaita sekä niitä miehiä, jotka eivät haavoittumisen tai sairauden vuoksi kykene sotimaan.

Asiasta kertovat esimerkiksi Novokuznetskin kaupunki -kanava Telegramissa, Sibir Realii -sivusto sekä riippumaton Astra-kanava.

– Siellä on ihmisiä ilman sormia, on vanhoja miehiä, jotka eivät ymmärrä missä he ovat ja on ihmisiä, jotka kulkevat kainalosauvojen kanssa, sanoo yksi Astran haastattelemista sotilaista. Yhteensä tästä Jurgan ”rangaistusrykmentistä” kertoi Astralle neljä siellä käynyttä sotilasta ja kaksi kahden sotilaan omaiset.

Erään sotilaan mukaan rangaistusrykmentissä on vielä erillinen rangaistusyksikkönsä paikan päällä tapahtuneiden asioiden rankaisemiseksi. Se on betonipohjainen alue, jossa noin 30 ihmistä istuu kymmenen neliömetrin alueella ilman ruokaa tai vettä. Vessaan pääsee kerran päivässä, jos vartijat muistavat tai viitsivät päästää. Jos eivät, vangit laskevat alleen. Ruokaa rykmentissä annetaan milloin muistetaan.

Rangaistusrykmentti on perustettu niille sotilaille, jotka ovat paenneet tai muuten lähteneet lääkärintarkastusta odottamatta ajautuneet ristiriitaan edellisen yksikkönsä komennon kanssa. Heidät on määrä lähettää Siperiasta takaisin rintamalle Ukrainaan.

– Meitä kuljetetaan junanvaunuissa kuin karjaa, lämmitämme kuljetusvaunuja omalla kustannuksellamme. Ihan niin kuin vankikuljetus vuonna 1945, eräs sanoi Astralle Stalinin vainoihin viitaten ja kertoi, että ensimmäinen vankierä oli lähetetty Kurskiin marraskuussa.

Toinen haastateltava kertoi leirillä tammikuussa sattuneesta tapauksesta, jossa viisi sotilasta oli yhdessä hakannut nuoren pojan. Eräs sotilas oli kuollut harjoituskentälle, koska hänet oli määrätty harjoittelemaan, vaikka asiakirjojen mukaan mies tarvitsi sairaalahoitoa. Leirin lääkärit kirjoittivat kuolintodistukseen ”epilepsiakohtaus”.

Yhden sotilaan vaimo kertoi, että rangaistusvangeille räätälöidään uusia henkilötietoja. Omia passeja ei anneta takaisin vedoten siihen, että sotilaat voisivat paeta. Sotilas oli pyytänyt vaimoaan puhumaan medialle, jotta ihmiset saisivat tietää, että Jurgan vangit edes ovat olemassa. Jotta ihmiset tietäisivät, jos meille tapahtuu jotain, oli sotilas sanonut.

Sibir Realiin lähteiden mukaan vastaavia rangaistusyksikköjä on useita ympäri Venäjää. Esimerkiksi Novosibriskin Berdskissa sijaitsevassa yksikössä on noin 700 rangaistavaa. Yksi rangaistusvankien yksikkö on paljastunut myös kesällä 2023 Venäjän valtaamasta Luhanskista.