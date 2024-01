Vankeja halutaan rintamalle – nyt leirien lämmitys suljettiin

Venäjä on jo pitkään rekrytoinut sotilaita Ukrainaan vankiloista ja rangaistussiirtoloista. Vangeille tarjotaan paitsi hyvää palkkiota myös armahdusta puolen vuoden rintamalla olon jälkeen. Otsikkoihin maailmalla ovatkin sodan aikana nousseet lukuisat tapaukset, joissa pahamaineiset rikolliset ovat vapautuneet ennenaikaisesti lähtemällä taistelijoiksi Ukrainan rintamalle.

Vapaaehtoisten määrä on viime aikoina kuitenkin laskenut, ja nyt saksalaislehti Bild uutisoi viranomaisten uudesta keinosta lisätä rintamalle lähdön houkuttelevuutta. Venäjällä on alkuvuodesta kärsitty poikkeuksellisen kovista pakkasista, ja samaan aikaan maan rangaistussiirtoloiden lämmitys on yksinkertaisesti kytketty pois päältä.

– Tarkoituksena on tehdä vankiloiden oloista niin sietämättömät, että siellä olevat miehet lähtevät Ukrainaan, kertoo vankien ”Rus Sidjaštšaja“-tukijärjestön (Istuva Venäjä) perustaja Olga Romanova lehdelle.

Vankeja pyritään keräämään rintamalle selkeästä syystä, Romanova sanoo.

– Venäjällä on kolme ryhmää, joita kohtaan useimmat ihmiset eivät koe mitään myötätuntoa jos he kuolevat rintamalla: vangit, kaukana Moskovasta elävät köyhät vähemmistöt sekä uudet kansalaiset. Niin kauan kun nämä kolme ryhmää taistelevat ja kuolevat Ukrainassa, voi (Vladimir) Putin luoda illuusion normaalista muulle väestölle.

Vangit lähetetään Ukrainan rintamalle uhrattaviksi, Romanova toteaa Bildille.

