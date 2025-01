Vanha virus aiheutti tautipiikin Kiinassa

HMP-viruksen aiheuttamia tautitapauksia on kirjattu viime aikoina yhä enemmän Kiinassa, jossa monet potilaat ovat myös joutuneet sairaalahoitoon.

Ihmisen metapneumovirus on RS-viruksen kaltainen, ja sen aiheuttama infektio voi johtaa keuhkokuumeeseen. Viruksen uskotaan siirtyneen ihmiseen vuosikymmeniä sitten linnuilta.

Telegraph-lehden mukaan näkymät Pekingin sairaaloista ovat tuoneet monille mieleen koronapandemian alun. Epidemian seurauksena maskinkäyttö on jälleen yleistynyt.

Kiinassa tapausmäärät ovat nousseet joulukuun puolivälistä lähtien. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään rauhallisina, noudattamaan käsihygieniaa ja välttämään ruuhkaisia paikkoja.

Asiantuntijoiden mukaan on lähes varmaa, ettei HMPV tule aiheuttamaan Covid-19:n kaltaista pandemiaa. On tavanomaista, että hengitystieinfektiot yleistyvät talvikaudella. Kiinan hallinto toisaalta pimitti koronaviruksen alkuvaiheen tiedotusta hidastaen kansainvälistä reagointia. Maata on vaadittu kertomaan avoimesti HMP-viruksen etenemisestä.

– Tarvitsemme geneettiset tiedot jotka vahvistavat, että taustalla todella on HMPV. Ja ettei siinä ole mitään huolestuttavia mutaatioita, Australian kansallisen yliopiston apulaisprofessori Sanjaya Senanayake toteaa.

Metapneumovirus on kiertänyt pitkään eri puolilla maailmaa. Infektiot ovat yleensä lieviä ja muistuttavat tavanomaista flunssaa. Vakavamman taudinkuvan riskiryhmässä ovat alle 5-vuotiaat lapset ja yli 65-vuotiaat sekä henkilöt, joiden immuunijärjestelmän toiminta on heikentynyt.

– Suurin osa on sairastanut HMPV:n viidenteen ikävuoteen mennessä, ja tulevat sairastumaan siihen uudelleen, epidemiologi Conall Watson sanoo.